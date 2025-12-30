快訊

嘉聯合代理4大品牌 2026年業績有望更好

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
寶嘉聯合團隊亮相對2026車市4大品牌銷售有信心展望。黃淑惠攝
寶嘉聯合集團執行董事吳睿弘說，今天是特別的一天，寶嘉聯合代理的4大品牌2025年售出4,200台新高紀錄，首度在今年車展全面參展，有信心2026年業績更好。

吳睿弘表示，2026台北新車暨新能源車大展即將於2025年12月31日於台北世貿一館正式登場，寶嘉聯合集結旗下Alfa Romeo、Citroën、Jeep® 與Peugeot 四大品牌，以全場第二大展區規模盛大亮相，成為單一場域中「品牌數量最多」、「展車數量最多」、「全新車款數量最多」的多品牌車款陣容。

吳睿弘進一步指出，今年汽車市場對品牌端非常辛苦，汽車產業真的是一個變動很大的產業，2025年就是變動的一年，業界的心聲普通都認為，終於度過2025年。

展望新年度，亞太區主管們討論這結果都認為，2026年的汽車市場依舊變動大，這個挑戰可說非常大。

寶嘉聯合將展區中發表全新旗艦車型PEUGEOT 408 GT RAPIDE車款，限量120台，2026年3月開始交車呼應2026 年的車款導入節奏。

PEUGEOT 408 GT RAPIDE車款，限量120台，2026年3月開始交車。黃淑惠攝
寶嘉聯合集團執行董事吳睿弘，寶嘉聯合代理的4大品牌首度在台灣車展全面參展。黃淑惠攝
相關新聞

瑞幸咖啡來台展店 統一企業董事長羅智先、路易莎董事長黃銘賢這樣看

超商現煮咖啡快速竄起後，連鎖咖啡進入競爭激烈掉入紅海市場，面對中國大陸當紅的連鎖咖啡店瑞幸還是前來台灣展店，市場都很好奇...

一個月開16家！寶雅啟動大規模展店 高雄登「店租王」

實價揭露，高雄巨蛋商圈博愛三路上，一棟2層樓大型透店，今年10月由連鎖生活百貨「POYA寶雅」，以月租80萬元承租，一年...

以信任重塑租屋市場生態 業者明年首推「優良房客認證」制度

民眾租屋需求持續攀升，中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會今日提出明年產業發展藍圖，將改革重點從「量的成長」轉向「...

每坪只要1030元！ 行政執行署新竹分署1/23拍賣釋出關西近600坪土地

法務部行政執行署新竹分署將於明年 1月6日舉行「123 聯合拍賣會」，推出許多動產、不動產拍賣物件，歡迎民眾屆時到場投標...

築間跨足代理引進中央韓鍋酒舍 未來不再自創品牌

以火鍋、燒肉聞名的築間餐飲集團跨入代理市場，引進在南韓創立超過40年的老字號「中央韓鍋酒舍」，在信義區開出首店，董事長林...

包租代管大躍進 全國租服業1年成長29%

根據租服全聯會調查，截至今年11月，全國租服業會員申請數已達2,829家，較2024年底增加642家，全年成長達29%。...

