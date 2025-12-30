嘉聯合代理4大品牌 2026年業績有望更好

寶嘉聯合集團執行董事吳睿弘說，今天是特別的一天，寶嘉聯合代理的4大品牌2025年售出4,200台新高紀錄，首度在今年車展全面參展，有信心2026年業績更好。

吳睿弘表示，2026台北新車暨新能源車大展即將於2025年12月31日於台北世貿一館正式登場，寶嘉聯合集結旗下Alfa Romeo、Citroën、Jeep® 與Peugeot 四大品牌，以全場第二大展區規模盛大亮相，成為單一場域中「品牌數量最多」、「展車數量最多」、「全新車款數量最多」的多品牌車款陣容。

吳睿弘進一步指出，今年汽車市場對品牌端非常辛苦，汽車產業真的是一個變動很大的產業，2025年就是變動的一年，業界的心聲普通都認為，終於度過2025年。

展望新年度，亞太區主管們討論這結果都認為，2026年的汽車市場依舊變動大，這個挑戰可說非常大。