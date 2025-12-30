快訊

秘魯薩滿2026預言曝光！稱川普恐重病 1處將引爆第三次世界大戰

年底請假潮爆發！她曝全公司只來7人創紀錄 一票舉手：我也是

外媒直擊中國圍台軍演！驚曝「10枚飛彈連發」 川普稱不擔心是這原因

藥華藥向美國FDA申請新藥 P1101新適應症 ET 進入實質性審查階段

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

藥華藥（6446）30日公告，該公司向美國FDA申請新藥Ropeginterferon alfa-2b-njft（P1101）新增適應症原發性血小板過多症（ET），正式進入實質性審查階段。

⭐2025總回顧

藥華藥公告指出，該公司於美國時間2025年10月30日（台灣時間2025年10月31日）完成向美國食品藥物管理局﹙FDA﹚提交新藥BESREMi（ropeginterferon alfa-2b-njft）新增適應症申請，新增適應症為ET。依FDA於11月5日函文通知，因FDA於收件後60日內未提出其他意見，依美國聯邦法規規定，本案於2025年12月29日（台灣時間2025年12月30日）正式進入實質審查階段。

藥華藥表示，ET為骨髓增生性腫瘤（myeloproliferative neoplasms,MPN）疾病的一種，病人數與真性紅血球增多症（polycythemia vera, PV）的病人數相近。根據市場研究，每10萬人中約有38~57名ET患者。目前ET的第一線用藥是仿單標示外的愛治（Hydroxyurea, HU），第二線用藥則是安閣靈（Anagrelide），此藥係美國FDA於1997年核准。

藥華藥 美國 FDA

延伸閱讀

美國星巴克調整展店策略 擬關閉約400家都會區門市

美軍在東太平洋再打擊疑似毒品走私船 2人喪生

金髮女郎經濟 VS. 美國期中選舉 台新投信：新護國群山迎多頭

台積當心 傳SK海力士擬在美設先進封裝廠

相關新聞

瑞幸咖啡來台展店 統一企業董事長羅智先、路易莎董事長黃銘賢這樣看

超商現煮咖啡快速竄起後，連鎖咖啡進入競爭激烈掉入紅海市場，面對中國大陸當紅的連鎖咖啡店瑞幸還是前來台灣展店，市場都很好奇...

一個月開16家！寶雅啟動大規模展店 高雄登「店租王」

實價揭露，高雄巨蛋商圈博愛三路上，一棟2層樓大型透店，今年10月由連鎖生活百貨「POYA寶雅」，以月租80萬元承租，一年...

以信任重塑租屋市場生態 業者明年首推「優良房客認證」制度

民眾租屋需求持續攀升，中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會今日提出明年產業發展藍圖，將改革重點從「量的成長」轉向「...

每坪只要1030元！ 行政執行署新竹分署1/23拍賣釋出關西近600坪土地

法務部行政執行署新竹分署將於明年 1月6日舉行「123 聯合拍賣會」，推出許多動產、不動產拍賣物件，歡迎民眾屆時到場投標...

築間跨足代理引進中央韓鍋酒舍 未來不再自創品牌

以火鍋、燒肉聞名的築間餐飲集團跨入代理市場，引進在南韓創立超過40年的老字號「中央韓鍋酒舍」，在信義區開出首店，董事長林...

包租代管大躍進 全國租服業1年成長29%

根據租服全聯會調查，截至今年11月，全國租服業會員申請數已達2,829家，較2024年底增加642家，全年成長達29%。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。