包租代管戶數突破10萬戶 租服全聯會揭2026租賃新秩序

中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會（租服全聯會）30日發布「2025年全台包租代管產業調查報告」，全台租屋人口達逾300萬人，全國租服業會員申請數達2,829家，年增29%，全台包租代管戶數突破10萬戶，顯見租賃市場正朝向制度化、穩定化方向發展。

租服全聯會理事長劉貞君表示，未來社宅包租代管不是只拚量，更是拚穩定與品質，期盼透過制度與專業支撐，改善過往租屋市場資訊不對等與潛在風險，讓租賃服務不僅至於媒合交易，更能承擔起居住安全與社會責任，翻轉整體租賃環境，實踐租服全聯會的使命「住得好走得遠，讓安居生活變簡單。」

根據租服全聯會報告，截至2025年11月30日止，全國租服業會員申請數達2,829家，較2024年底的2,187家增加642家，年增29%，會員數的穩定成長，顯示依法立案、制度化經營的業者持續加入市場，也反映屋主對專業租賃服務的信任提升，讓更多房客能在具保障的環境中租屋，進一步強化市場正向循環。

在專業人力方面，租賃住宅管理人員證照數亦同步攀升，從2024年的3,550張，成長至2025年的4,859張，全年成長增幅約37%。顯示產業正從過往經驗導向，逐步轉向以專業訓練與制度為核心的發展模式。租服全聯會亦持續滾動調整專業人員考試內容，使證照制度更貼近第一線實務需求。

針對租賃住宅市場相關法規與修法方向，劉貞君表示，制度改革應兼顧市場供需，平衡租客、房東與業者三方權責，避免過度行政負擔造成市場限縮，期盼建立一套能真正落實於現場、並為各方信任的透明制度。

此外，目前租服全聯會已串連全台各地方公會，協助政府調解租屋糾紛、維護租屋市場秩序，並辦理租賃糾紛相關教育訓練、防詐宣導及非法業者查核，將第一線實務經驗回饋政策端。同時，亦針對租客需求積極打造便民服務，期望提供更安全的租屋環境。

租服全聯會表示，隨著社會住宅包租代管政策邁入第五期，政策目標已明確從「衝戶數」轉向「拚穩定與品質」。目前全台包租代管戶數已突破10萬戶，下一階段的關鍵不在於數量持續堆疊，而在於能否真正做到長期穩定出租、完善照顧弱勢族群，並回應高齡化、家庭結構變化與婚孕換居等實際居住需求。

業界指出，2026年的關鍵不在業者能做多少，而在房東是否願意持續釋出物件，這也與租賃專法修法方向密切相關。現行修法草案朝向強化長期租期保障、限制續約租金漲幅及提高收回規範，立意在於穩定租屋關係。

但產官學也普遍認為，制度若忽略房東承受的風險與配套，恐導致供給退場、租金反而承壓上升。市場不會說謊，只會依制度行動，修法成敗不在方向正不正確，而在於是否能讓市場願意留下來，形成真正對租客有利的長期穩定循環。

展望2026年，租服全聯會表示，將推動三大創新制度，從根本強化租賃市場的信賴基礎，第一，全台首創正向回饋機制「優良房客認證」，透過正向、可驗證的資訊，讓守規則的租客更容易被看見，也協助屋主降低風險、提升出租意願，進而穩定市場供給。

第二，非商業性質的全台租屋平台「聯租網」，由公會體系共同規範，嚴格篩選合法業者及可查證的租賃案件，改善目前市場上租屋資訊分散、屋主及租客資訊不對等問題。

第三，重新定義產業中的「優良專業」表揚制度，不再以成交量作為主要指標，而是更加重視服務品質、守法精神與風險承擔。讓真正專業、具正向社會影響力的從業人員被市場看見。

租服全聯會表示，健全租賃市場是產業與政府共同的目標，未來也將持續以第一線經驗參與政策討論，透過透明制度、專業服務與正向回饋機制，促進租賃住宅市場形成安心、穩定且可長可久的發展環境。