全台40場跨年活動、四大超商迎200萬人潮搶10億元商機 信義區拆門備戰

跨年夜即將到來，今年全台各縣市共有超過40場跨年、演唱會、煙火秀活動，迎接2026年跨年倒數，帶動通宵人流與即時補給需求升溫。跨年夜全台人流可突破200萬人次，創造超過10億元的民生消費動能，其中，便利商店成為最貼近人潮的第一線即時補給站。

四大超商同步啟動跨年備戰，從熱點門市群、貨量與人力調度，到臨時補給點與熱食熱飲配置全面加碼。其中，台北信義計畫區今年因台北101跨年煙火加上蔡依林大巨蛋演唱會同日登場，形成「雙主場」效應，被業者視為兵家必爭的一級戰區。

迎接2026年第一道曙光，全台各地跨年晚會表演卡司、煙火秀主題陸續曝光，統一超攜手集團旗下品牌陪伴全民通宵迎元旦。其中，7-ELEVEN鎖定全台逾20大跨年熱點，號召近千家門市、擴增2~5倍的人力、設備、商品備貨，更動員2台行動購物車分別進駐台北市信義區101旁、新北市淡水區漁人碼頭兩大跨年晚會一級戰區，同時整合集團餐飲品牌Semeur聖娜、Mister Donuts，於限定門市、攤位開賣現烤麵包、甜甜圈等多元便利的隨手補給美食。

今年全新開幕的DREAM PLAZA首度加入台北信義區跨年盛事，於頂樓空中花園打造舒適開闊可遠眺台北101的「跨年煙火觀賞絕佳視角」，館內6F還有全台首間博客來旗艦書店推出滿額贈限量「跨年煙火觀賞入場資格」活動，兩天內名額火速秒殺。

7-ELEVEN今年跨年熱點門市已因應商圈需求提升備貨量；觀察2025年雙北跨年晚會約吸引350萬人次參與、帶動7-ELEVEN信義區與淡水區單日業績再創新高、業績較前一年同期成長25%，2026年雙北跨年晚會一級戰區將加入更多元的集團品牌資源，力拼再創佳績。

全家擁有數百家位於跨年商圈的店舖全力備戰，其中，今年跨年當天適逢大巨蛋舉辦蔡依林演唱會，全家大巨蛋店亦備足飲用水、喉糖、熟食區外帶餐盒等商品讓消費者隨時補充能量，同時備齊發熱衣、暖暖包等保暖用品，讓歌迷在10點半演唱會散場後，繼續轉戰北市跨年晚會迎接2026的到來。

萊爾富迎接2026年跨年倒數，台北跨年活動規模再升級，台北101跨年煙火、重量級跨年晚會卡司輪番登場，台北大巨蛋跨年演唱會同步吸引大批歌迷湧入信義計畫區。看準跨年夜「即時補給、就近消費」需求大爆發，提前全面備戰，從門市動線、人力配置到商品優惠一次到位，成為跨年夜最強補給站。

因應信義區跨年人流，萊爾富今年特別選定「信義市府站店」與「信義興隆店」兩家門市，於12月31日上午10時起啟動「拆門迎跨年」備戰作業，拆除門市自動門、櫥窗玻璃與冰箱門，擴大出入口動線，同時加派約10倍人力支援，讓民眾即使在人潮最密集時段，也能快速買到所需商品。

萊爾富表示，今年跨年結合101煙火與大巨蛋演唱會效應，人潮預期提早進場、停留時間拉長，因此提前備貨並強化熟食、飲品與酒類供應，信義市府站店位處捷運市政府站、台北101與信義商圈交會點，是歷年跨年夜人流最密集的門市之一，兩家門市單日業績有望衝上百萬元。

OKmart看好台北 101 周邊預估將湧入逾 10 萬名跨年人潮，依據後台銷售數據提前啟動跨年佈局，全台指定需求門市同步加強備貨，整體備貨量最高提升 5 倍。其中，熟食商品需求明顯攀升，業績表現看好成長 10 倍，成為跨年夜最具爆發力的品項。