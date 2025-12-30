快訊

一個月開16家！寶雅啟動大規模展店 高雄登「店租王」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
寶雅年砸近千萬卡位巨蛋商圈，榮登左鼓地區月店租王。圖／台灣房屋提供
寶雅年砸近千萬卡位巨蛋商圈，榮登左鼓地區月店租王。圖／台灣房屋提供

實價揭露，高雄巨蛋商圈博愛三路上，一棟2層樓大型透店，今年10月由連鎖生活百貨「POYA寶雅」，以月租80萬元承租，一年租金就要960萬元，一舉拿下左營、鼓山地區今年度「店租王」頭銜。

⭐2025總回顧

房仲表示，觀察寶雅官網，近期展店可說是遍地開花，單是今年12月，全台就有16間新門市開幕，等於平均每2天就有一家新店亮相，其中台南、高雄店數就占了一半，12月就有8間新門市進駐。

其中包括位於巨蛋商圈，與該透店距離約1公里處的一間大型透店，以及以月租金52.5萬元租下安平區「古都大舞廳」舊址，另以月租32萬元進駐成大商圈的雙層樓店，均創下該區段近2年來月租金次高紀錄；

台灣房屋左營R15加盟店店東黃識頻表示，巨蛋商圈為高雄蛋黃中的蛋黃地段，商業機能成熟、消費集客力強，博愛二路、三路沿線聚集多棟大型透天店面，向來是大型連鎖品牌、車商等業者積極卡位的熱門路段。

此次承租的透店面寬約40米、總面積約573.8坪，不僅坪數大、面寬氣勢十足，且自帶停車空間，又正對博愛三路主幹道，具備高度曝光與使用彈性，是有實力的業者兵家必爭之地。

黃識頻表示，該透店前身為在地經營約17年的老字號宴會餐廳「東方宴」，去年底遷址至楠梓後釋出，今年10月由寶雅承租，並於近期全面改裝重新開幕。

依實價登錄揭露，該店面承租期為十年長約，租金採每三年階段式調漲，推估十年租期，房東可望進帳約一億元租金收入；博愛路段為百萬月租的大型透店聚落，該物件租金水準，也反映出核心商圈優質店面的價值。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，除了寶雅，同樣為連鎖美妝品牌的屈臣氏，今年也以月租金20萬元，租下高雄義享天地商圈2層樓店面，展現強勁展店與承租實力。

她表示，觀察這類連鎖藥妝、生活百貨在南二都展店，多數選擇大型透天店型、其次為樓店店型，以1+2樓或1樓搭配地下室需求為主，且多布局在人流穩定、消費力明確的成熟商圈，即便租金門檻高，但核心商圈能見度與集客效益佳，具備足夠的營收支撐力，也促使品牌業者更願意長期深耕，直接以長租約卡位。

李家妮指出，除了熱門商圈外，也向非都會區與偏鄉延伸，像是高雄阿蓮、湖內區，皆同步迎來大型連鎖品牌進駐，補足當地消費機能缺口，雖然人流密度不如市區，但居民消費黏著度高、競爭相對低，加上租金水位較親民，對連鎖通路而言，反而有利於長期經營與據點布局，相對也推升市場大型店面的租賃行情與需求。

