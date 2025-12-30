快訊

今年已3.5萬起地震！嘉南62震「活躍倍率6.9倍」 氣象署曝關鍵原因

陸海警發布巡查海報 威脅攔截運載海馬斯火箭長榮貨輪

星宇公布年終1個月、整體調薪3% 有員工抱怨嫌少

聽新聞
0:00 / 0:00

瑞幸咖啡來台展店 統一企業董事長羅智先、路易莎董事長黃銘賢這樣看

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台灣本土咖啡龍頭路易莎咖啡董事長黃銘賢直言瑞幸所在台發展「非常辛苦」。業者提供
台灣本土咖啡龍頭路易莎咖啡董事長黃銘賢直言瑞幸所在台發展「非常辛苦」。業者提供

超商現煮咖啡快速竄起後，連鎖咖啡進入競爭激烈掉入紅海市場，面對中國大陸當紅的連鎖咖啡店瑞幸還是前來台灣展店，市場都很好奇瑞幸咖啡著眼什麼樣的商機？統一企業（1216）董事長羅智先說，歡迎讓市場多點選擇；台灣本土咖啡龍頭路易莎咖啡董事長黃銘賢直言瑞幸所在台發展「非常辛苦」。

⭐2025總回顧

眼尖的消費者也發現瑞幸咖啡似乎故意選在星巴克旁邊展店，不少人解讀是衝著星巴克？羅智先認為，瑞幸咖啡曾經差點消失，後來成功重生且經營得非常好，容易引起消費者注意，成功的故事比較傳奇，才會常被拿來與星巴克做比較，其實各家業者都有不同經營模式，不認為瑞幸咖啡會影響到台灣星巴克。

面對咖啡豆一直漲，羅智先分析成本的問題依舊是咖啡業者要面臨的重要議題，咖啡豆價格狂漲，外界關注統一企業相關咖啡產品是否會調漲售價，已不期待咖啡豆價回跌，調漲價格會牽動相關供應鏈，所以統一企業不太喜歡輕易變動價格。

台灣本土咖啡龍頭路易莎咖啡董事長黃銘賢，直言瑞幸咖啡所採行的商業模式，可以說是「台灣20年前的咖啡商業模式」皆屬於以街邊店為主的連鎖咖啡型態，在台發展「非常辛苦」。

然而，台灣咖啡市場演化很大，街邊店的商業模式，在超商咖啡崛起後，咖啡也成為競爭紅海生態就完全改變，尤其7-Eleven快速鋪設CITY CAFE竄起後，台灣被密集的超商咖啡包圍，對傳統連鎖咖啡店形成壓倒性衝擊，導致台灣多數連鎖咖啡品牌在短時間內全面受到衝擊，才會直言瑞幸在台發展「非常辛苦」。

統一企業董事長羅智先說，瑞杏咖啡加入讓市場多點選擇。黃淑惠攝
統一企業董事長羅智先說，瑞杏咖啡加入讓市場多點選擇。黃淑惠攝

咖啡 董事長 市場

延伸閱讀

羅智先：打造統一物流大平台 台中港、桃園民豐、航空城三據點陸續登場

統一企業集團董事長羅智先看明年…過一天算一天

路易莎咖啡將開逾600店

200坪空間＋近百道餐點、飲品！路易莎新品牌「白霧時光」早餐百元起

相關新聞

瑞幸咖啡來台展店 統一企業董事長羅智先、路易莎董事長黃銘賢這樣看

超商現煮咖啡快速竄起後，連鎖咖啡進入競爭激烈掉入紅海市場，面對中國大陸當紅的連鎖咖啡店瑞幸還是前來台灣展店，市場都很好奇...

一個月開16家！寶雅啟動大規模展店 高雄登「店租王」

實價揭露，高雄巨蛋商圈博愛三路上，一棟2層樓大型透店，今年10月由連鎖生活百貨「POYA寶雅」，以月租80萬元承租，一年...

包租代管戶數突破10萬戶 租服全聯會揭2026租賃新秩序

中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會（租服全聯會）30日發布「2025年全台包租代管產業調查報告」，全台租屋人口達...

全台40場跨年活動、四大超商迎200萬人潮搶10億元商機 信義區拆門備戰

跨年夜即將到來，今年全台各縣市共有超過40場跨年、演唱會、煙火秀活動，迎接2026年跨年倒數，帶動通宵人流與即時補給需求...

大陸管制鋼鐵出口元旦啟動 鋼鐵市場迎關鍵轉折點

全球鋼鐵市場迎來關鍵轉折點，中國大陸即日起正式受理鋼鐵出口許可證申請，將於2026年1月1日起全面強制實施。業內預估，短...

鼎王砸2.5億 買西門店面

住商機構觀察台北地政雲最新揭露，北市西門商圈西寧南路一處三角窗透天店面，2025年10月以總價2.5億元、由知名連鎖餐飲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。