瑞幸咖啡來台展店 統一企業董事長羅智先、路易莎董事長黃銘賢這樣看

超商現煮咖啡快速竄起後，連鎖咖啡進入競爭激烈掉入紅海市場，面對中國大陸當紅的連鎖咖啡店瑞幸還是前來台灣展店，市場都很好奇瑞幸咖啡著眼什麼樣的商機？統一企業（1216）董事長羅智先說，歡迎讓市場多點選擇；台灣本土咖啡龍頭路易莎咖啡董事長黃銘賢直言瑞幸所在台發展「非常辛苦」。

眼尖的消費者也發現瑞幸咖啡似乎故意選在星巴克旁邊展店，不少人解讀是衝著星巴克？羅智先認為，瑞幸咖啡曾經差點消失，後來成功重生且經營得非常好，容易引起消費者注意，成功的故事比較傳奇，才會常被拿來與星巴克做比較，其實各家業者都有不同經營模式，不認為瑞幸咖啡會影響到台灣星巴克。

面對咖啡豆一直漲，羅智先分析成本的問題依舊是咖啡業者要面臨的重要議題，咖啡豆價格狂漲，外界關注統一企業相關咖啡產品是否會調漲售價，已不期待咖啡豆價回跌，調漲價格會牽動相關供應鏈，所以統一企業不太喜歡輕易變動價格。

台灣本土咖啡龍頭路易莎咖啡董事長黃銘賢，直言瑞幸咖啡所採行的商業模式，可以說是「台灣20年前的咖啡商業模式」皆屬於以街邊店為主的連鎖咖啡型態，在台發展「非常辛苦」。