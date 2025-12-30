信義房屋率先響應政府推動低碳建築能效標示 落實減碳決心

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋響應政府政策，自2026年1月1日起，對於已取得建築能效標示與綠建築標章的建築物於不動產說明書予以揭示。（圖:信義房屋提供）
面對全球氣候變遷挑戰，政府積極推動2050淨零排放路徑，環境部成立COP30戰情中心、推動綠色居家，落實減碳決心，內政部將於2026年推動修法，將修正「不動產說明書應記載及不得記載事項」，規範應記載該建物是否取得建築能效標示，提供消費者在購屋時，能有更透明的建築能效資訊。信義房屋投入ESG多年，積極響應政府政策，自2026年1月1日起，對於已取得建築能效標示與綠建築標章的建築物於不動產說明書予以揭示，樂見未來有更多業者加入，讓政策精神落實至市場與消費端，共同推動居住生活淨零轉型。

⭐2025總回顧

推動低碳建築能效標示與綠建築標章揭示，信義房屋具備獨特的競爭優勢，包括堅持「全國直營」，能確保服務品質與政策執行的一致性。設有專責單位，以系統化流程建置資料庫及產製不動產說明書，該流程更通過ISO 9001品質管理系統認證。透過強大的數位系統資料庫進行即時比對，可即時、準確地對於已取得建築能效標示與綠建築標章的建築物於不動產說明書予以揭示，為客戶提供完整資訊。

此外，集團旗下的信義估價師事務所也同步響應。在出具房貸估價報告書時，估價師將參考集團龐大的系統資料庫進行即時比對，並主動對於已取得建築能效標示與綠建築標章的建築物於房貸估價報告書予以揭示。透過仲介端的「不動產說明書」與估價端的「房貸估價報告書」雙重揭露，提供銀行貸款評估資訊，有助於未來綠色金融的接軌。

而消費者購買具有低碳建築能效標示與綠建築標章的建築物，可望節省用電量，降低長期使用建築物成本。此外，目前金管會有定義永續經濟活動認定參考指引，若建物能拿到黃金級綠建築以上標章，部分銀行會提供消費者貸款優惠利率；透過建築能效標示的透明化，將同步提升消費者的環保意識，逐漸影響購屋決策，形成良性循環。

信義房屋透過率先支持政府淨零轉型政策，希望帶動業界共同響應，也樂意分享經驗，讓「綠色房仲」從口號轉化為對客戶服務的實際行動。

