快訊

曾放話「曹家人別想碰他的錢」 曹西平立遺囑把遺產都留給他

台中新光三越氣爆5死！總店副理、台中店長等13人涉過失致死遭起訴

做好防寒準備！兩波強冷空氣將襲台…仍不排除「寒流」 最冷時間點曝

信義房屋內湖實驗店 驗證以人為核心服務新模式

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
內湖實驗店首先從融入社區著手，結合線上與線下的調整。門市重新規劃空間，設置「想享時光」共享場域。（圖:信義房屋提供）
內湖實驗店首先從融入社區著手，結合線上與線下的調整。門市重新規劃空間，設置「想享時光」共享場域。（圖:信義房屋提供）

面對人口結構與居住型態轉變，以及線上行為改變房市資訊取得方式、AI 技術加速應用等環境變遷，過去一年，信義房屋啟動實驗門市計畫，以內湖店作為實驗門市，嘗試重新定義房仲門市在社區中的角色，驗證房仲服務是否透過社區連結、人才培育與科技輔助，逐步轉型為以長期關係與社區服務為核心的整合服務模式，試營運以來，內湖實驗店平均每日自然來客是一般房仲門市的七倍，另外，實驗店首批 4 位新人亦於 6 個月內全數通過考核。

⭐2025總回顧

信義房屋表示，此一布局為品牌長期策略思考的一環。隨著消費者多已在線上完成資訊蒐集，現行房仲門市以交易為導向，將難以回應未來的服務需求。信義房屋累積近 45 年全台直營經驗，體認到房仲服務的核心始終是「人」，因此透過實驗門市，重新調整門市角色，從單純交易節點走向長期關係的經營，提供具專業陪伴的服務角色。

在多方評估後，信義房屋選定內湖路二段作為首個實驗場域。該區域同時涵蓋高屋齡社區、重劃區與都更議題，居住型態多元，且家戶數持續增加，具備高度代表性，有助於觀察不同世代與居住需求變化下，門市服務如何回應社區實際需要。

在實驗設計上，內湖實驗店首先從融入社區著手，結合線上與線下的調整。門市重新規劃空間，設置「想享時光」共享場域，提供管委會會議、都更說明會及社區活動使用。自 2025 年起，門市固定舉辦生活講座與交流活動，至今已累積近 20 場，讓居民在非交易情境下也能自然走進門市，逐步建立互動關係，融入居民的日常。

同時，內湖實驗店也透過 Facebook 社群「內湖好鄰居－共創美好社區」，持續分享社區關懷與在地議題，讓門市從實體空間延伸至線上社群，逐步轉型為居民願意主動接近的生活節點。試營運以來，內湖實驗店平均每日自然來客是一般房仲門市的七倍。

在人力培育方面，內湖實驗店首批業務同仁皆為房仲新人，由具多年門市與管理經驗的店長程紹幃，帶領團隊落實第一線服務的基本功，相關培育方式，來自信義房屋長期重視的人才培育制度與一線歷練累積。實驗店改以團隊服務與社區經營為核心，讓新人在實際服務與互動中累積經驗與信任。在此基礎上，首批 4 位新人於 6 個月內全數通過考核，顯示以基本功為核心、融入社區經營的培育方式，有助於提升服務穩定度與人才留任。

在既有培育基礎上，內湖實驗店導入 AI 對練等數位輔助工具，模擬實際服務情境，協助新人反覆練習說明與應對方式，並嘗試將資深店長的教學經驗，整理為可複製的人才培育模式，作為未來訓練參考。同時，門市亦逐步導入沉浸式生活圈導覽、AI 知識流與實驗型機器人助理等數位應用，其中生活圈導覽透過 3D 視覺化方式，協助客戶理解內湖整體生活機能與區域脈絡；AI 知識流則作為資訊對話輔助，協助初步整理客戶關注的稅務與市場重點；實驗型機器人助理則設置於門市入口，提供稅務查詢、物件初步篩選與傳單列印等服務，作為輔助第一線同仁服務的系統化工具。

信義房屋轉型辦公室協理張雅翕指出，內湖實驗店是一間「以成果驗證理念」的實驗場域，透過實際營運，持續檢視門市在客戶體驗、作業流程與管理模式上的調整方向，並作為未來門市與線上、社群經營整合的參考基礎。信義房屋期望透過此類實驗，逐步深化門市與社區的連結，回應產業與服務型態的轉變。

信義房屋長期秉持「以人為本」的經營理念，持續投入房產創新與人才培育，並以產業領航者之姿，致力打造更美好的居住體驗。同時，我們也用心支持每一位夥伴的成長與夢想實現，誠摯邀請優秀人才加入信義行列。更多資訊請至信義集團徵才網站：（https://hr.sinyi.com.tw/）查詢。

信義房屋啟動實驗門市計畫，以內湖店作為實驗門市，嘗試重新定義房仲門市在社區中的角色，驗證房仲服務是否透過社區連結、人才培育與科技輔助，逐步轉型為以長期關係與社區服務為核心的整合服務模式。（圖:信義房屋提供）
信義房屋啟動實驗門市計畫，以內湖店作為實驗門市，嘗試重新定義房仲門市在社區中的角色，驗證房仲服務是否透過社區連結、人才培育與科技輔助，逐步轉型為以長期關係與社區服務為核心的整合服務模式。（圖:信義房屋提供）

信義房屋 房仲 生活

延伸閱讀

信義房屋內湖店轉型共享空間門市 借裝修工具、24小時水電叫修全包

士林分署2026年首場拍賣有車有房 行政執行署籲踴躍競標

廚餘養豬轉型台中682社區大樓受影響 市府輔導清運

台中爆廚餘大戰？清運費飆漲 290社區撤廚餘桶裝電眼防亂倒

相關新聞

大陸管制鋼鐵出口元旦啟動 鋼鐵市場迎關鍵轉折點

全球鋼鐵市場迎來關鍵轉折點，中國大陸即日起正式受理鋼鐵出口許可證申請，將於2026年1月1日起全面強制實施。業內預估，短...

鼎王砸2.5億 買西門店面

住商機構觀察台北地政雲最新揭露，北市西門商圈西寧南路一處三角窗透天店面，2025年10月以總價2.5億元、由知名連鎖餐飲...

中鋼調體質 轉向最適產量

全球鋼鐵產能長期過剩、價格競爭激烈的環境，中鋼策略明確轉向，從過去追求規模與產量，轉為「最適產量」的體質調整，也與大陸將...

永豐餘掌門人何壽川：順應自然 通往永續

永豐餘集團掌門人，也是永豐餘學院院長何壽川，昨（29）日表示，永豐餘不是因為節能減碳潮流才開始重視環保，而是從一開始就確...

永豐餘製造端轉型 啟動再生循環

在全球淨零轉型加速、材料與能源結構面臨重塑之際，永豐餘以百年造紙產業為基礎，持續將「光合作用」與自然循環導入製程，推動製...

羅智先：打造統一物流大平台 台中港、桃園民豐、航空城三據點陸續登場

統一企業集團董事長羅智先昨（29）日表示，統一將於未來三年內，陸續啟動北、中、南共四座物流園區。未來在營運條件成熟後，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。