永豐餘製造端轉型 啟動再生循環

在全球淨零轉型加速、材料與能源結構面臨重塑之際，永豐餘（1907）以百年造紙產業為基礎，持續將「光合作用」與自然循環導入製程，推動製造端朝向再生循環體系轉型。

何壽川指出，隨著材料、能源與資訊整合成為產業關鍵能力，永豐餘憑藉長期累積的製程技術、林業基礎與循環經濟經驗，正站在重要轉折點上，未來將在綠色能源、高值材料與氣候科技等領域，逐步展開更具體的實踐藍圖。

首先，在綠色能源效益提升方面，透過超濾（UF）與奈米過濾（NF）膜系統濃縮木質素，提升濃度至85%以上，大幅提升燃燒熱值與蒸汽發電效率。未來完成後，永豐餘花蓮廠木質素發電容量將提升至43,500kW。屆時，每年可減少10.5萬噸二氧化碳排放量。

在醣材料跨領域應用方面，永豐餘花蓮廠將木漿直接溶解於自行開發的離子液體中，把纖維素淬鍊到跟線紗一樣極細的程度，具備高階材料研發應用的潛力。何壽川指出，這條路最終將使纖維製品從聚酯纖維轉向再生纖維，帶來更多高值化的產業商機。從醣經濟的角度看，未來會有更多人用有機化學方式去開發可再生、可循環的材料，「紙漿取代棉花來抽絲」只是個開始。

在電子紙與材料結合的應用上，永豐餘持續擴大電子紙的技術邊界，透過不同的基材與封裝技術，可以變得輕薄、可彎曲，提供更靈活的設計可能性。若加上結合鈣鈦礦（Perovskite）材料，可以實現邊顯示、邊發電的雙重功能，不僅能減少對外部能源的依賴，也能提升能源的自給率。

談及「Wood for Good」的實踐，何壽川指出，台灣是個固碳的美麗寶島，220萬公頃的森林加上80萬公頃的農業耕地和18萬公頃的竹林，具有6,290萬噸的碳匯潛力。而臺灣每年約有3000 萬噸的農食加工剩餘物，如果能有效分類處理能資源化，推估每年可發電量達55億度電，同時可減少近1,400萬噸碳排。「Wood for Good」讓所有人知道，只要妥善整合並科學化管理農林業，展現其能源與固碳效益，守護土地上植物的特有性和多樣性，農林業很可能成為台灣新一代的「護國神山」。