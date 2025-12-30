統一企業集團董事長羅智先看明年…過一天算一天

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋黃淑惠／台南報導

統一（1216）企業集團董事長羅智先昨（29）日對2026年景氣展望直言，「變數太多，沒有辦法預測，只能過一天算一天。」

羅智先指出，從整體經濟環境到各家企業，相信仍有能力因應並克服各種挑戰；至於究竟會如何發展，他坦言個人其實也看不太懂，變化太快、太大，「看不懂是正常的」，若真有人看得懂，他也很想向對方請教。

針對零售業景氣，羅智先認為，零售業本身波動不會太大，但仍會受消費者購買力影響。隨著投入的業者愈來愈多、需求相對固定，在分食效應下，市場競爭仍顯吃緊，也讓業者普遍感受到經營壓力。問及旗下各事業的發展前景，羅智先表示，只要各體系都能用心經營，其實都具備不小的成長空間；不過，外部選擇與替代方案愈來愈多，市場競爭激烈，也讓經營上備感壓力。

羅智先 零售業 市場

