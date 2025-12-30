羅智先：打造統一物流大平台 台中港、桃園民豐、航空城三據點陸續登場

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋黃淑惠／台南報導
統一董事長羅智先（左）與統一美麗事業董事長高秀玲，於新市物流園區啟用儀式合影。記者林海／攝影
統一（1216）企業集團董事長羅智先昨（29）日表示，統一將於未來三年內，陸續啟動北、中、南共四座物流園區。未來在營運條件成熟後，也擬開放給科技業等外部業者使用，進一步發展成為集團新的事業版圖，打造物流大平台。

業內估計，四座物流園區總投資金額將逾500億元；統一集團旗下各物流單位合計，四大園區每年可望為集團帶來數百億元營收。

統一集團「新市物流園區」昨日舉行謝土暨開幕啟用典禮，統一董事長羅智先、統一美麗事業董事長高秀玲攜手出席。

羅智先表示，新市物流園區是統一集團首座24小時營運且全天候、全時段、全溫層的智慧物流園區，共進駐七個集團主要的物流公司與關係企業，所有員工達千人，每日進出車輛近千輛。他指出，若將集團旗下所有物流單位的營收加總，整體規模可望達數百億元，視為統一集團物流的全新篇章。

羅智先表示，設立物流園區初衷，原本只是希望不再讓集團各物流單位四處尋覓新據點，因此規劃將主要幹道的物流資源集中整合。

然而，羅智先發現，由於物流園區規模大，目前已吸引不少外部廠商主動洽詢，也促使集團思考將將物流園區進一步發展為第三方物流事業的可能性，加上鄰近南部科學園區的地利之便，具備吸引科技產業與專業物流業者群聚發展的潛力。

統一企業集團已於全台北、中、南等地，陸續規劃百億元等級的複合式大型物流園區，新市物流園區為首座完成興建並正式營運之計畫案。未來自2026年起，將陸續啟用第二座台中港物流園區；第三座桃園民豐物流園區預計於2028年啟用；第四座、投資金額最高達235億元的桃園航空城物流園區，則預計2029年正式啟用。

新市物流園區土地為統一企業自有，面積約2.59萬坪，第一期工程已完工，總樓地板面積約達5萬坪，整體投資金額高達100億元。

