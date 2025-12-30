快訊

曹西平性格直率！與潘若迪「紙紮怨」積怨多年：有什麼好和解？

「500年檜木被鋸斷 樹脂滲出像流血」 搶救神木！策反山老鼠

中俄軍演劍指美日 華爾街日報：台海若衝突…台美日命運交織

中鋼調體質 轉向最適產量

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

全球鋼鐵產能長期過剩、價格競爭激烈的環境，中鋼（2002）策略明確轉向，從過去追求規模與產量，轉為「最適產量」的體質調整，也與大陸將於2026年起實施鋼鐵出口許可制度相互呼應，有利中鋼營運。中鋼專家說，已規劃封存或除役六條老舊產線，除每年可減少近300萬公噸碳排放，並降低固定成本，讓產能配置更貼近市場需求。

⭐2025總回顧

此時，大陸重啟鋼鐵出口許可制度，為亞洲鋼市提供關鍵外部助力。許可證管理鎖定鋼胚、熱軋、冷軋、塗鍍等大宗產品，等同替低價外銷設下制度性門檻，短期可抑制過度傾銷，穩定區域鋼價結構。對於像中鋼這類一貫作業高爐鋼廠而言，鋼價穩定本身就能顯著放大毛利彈性，「最適產量」的策略可真正發揮效益。更重要的是，出口許可制度背後的政策方向，正引導大陸鋼廠走向高端、低碳鋼材，與中鋼法說會中強調的精緻鋼品、電磁鋼、汽車鋼與綠色鋼材布局不謀而合。當低階產品競爭被壓縮，高門檻市場的重要性自然提升，中鋼多年累積的技術與製程優勢，就更容易被市場看見與放大。

整體而言，中鋼內部以「最適產量」強化體質，外部又遇上大陸出口政策調整，有助於鋼市供需回歸理性，兩股力量相互支撐，中鋼得以在新一輪鋼鐵秩序重構中直接受惠。

中鋼 鋼鐵 市場

延伸閱讀

大陸官方傳明年起管制白銀出口 馬斯克表達憂心：這可不是件好事

中鋼明年1月鋼價 開平高盤

企業探討節能淨零新路徑／中鋼技術部門副總經理劉宏義 綠色基金 協助升級

父中風病逝、母失智…女星竟是鋼鐵千金！雄厚身家曝光

相關新聞

大陸管制鋼鐵出口元旦啟動 鋼鐵市場迎關鍵轉折點

全球鋼鐵市場迎來關鍵轉折點，中國大陸即日起正式受理鋼鐵出口許可證申請，將於2026年1月1日起全面強制實施。業內預估，短...

鼎王砸2.5億 買西門店面

住商機構觀察台北地政雲最新揭露，北市西門商圈西寧南路一處三角窗透天店面，2025年10月以總價2.5億元、由知名連鎖餐飲...

中鋼調體質 轉向最適產量

全球鋼鐵產能長期過剩、價格競爭激烈的環境，中鋼策略明確轉向，從過去追求規模與產量，轉為「最適產量」的體質調整，也與大陸將...

永豐餘掌門人何壽川：順應自然 通往永續

永豐餘集團掌門人，也是永豐餘學院院長何壽川，昨（29）日表示，永豐餘不是因為節能減碳潮流才開始重視環保，而是從一開始就確...

永豐餘製造端轉型 啟動再生循環

在全球淨零轉型加速、材料與能源結構面臨重塑之際，永豐餘以百年造紙產業為基礎，持續將「光合作用」與自然循環導入製程，推動製...

羅智先：打造統一物流大平台 台中港、桃園民豐、航空城三據點陸續登場

統一企業集團董事長羅智先昨（29）日表示，統一將於未來三年內，陸續啟動北、中、南共四座物流園區。未來在營運條件成熟後，也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。