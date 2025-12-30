中鋼調體質 轉向最適產量

全球鋼鐵產能長期過剩、價格競爭激烈的環境，中鋼（2002）策略明確轉向，從過去追求規模與產量，轉為「最適產量」的體質調整，也與大陸將於2026年起實施鋼鐵出口許可制度相互呼應，有利中鋼營運。中鋼專家說，已規劃封存或除役六條老舊產線，除每年可減少近300萬公噸碳排放，並降低固定成本，讓產能配置更貼近市場需求。

此時，大陸重啟鋼鐵出口許可制度，為亞洲鋼市提供關鍵外部助力。許可證管理鎖定鋼胚、熱軋、冷軋、塗鍍等大宗產品，等同替低價外銷設下制度性門檻，短期可抑制過度傾銷，穩定區域鋼價結構。對於像中鋼這類一貫作業高爐鋼廠而言，鋼價穩定本身就能顯著放大毛利彈性，「最適產量」的策略可真正發揮效益。更重要的是，出口許可制度背後的政策方向，正引導大陸鋼廠走向高端、低碳鋼材，與中鋼法說會中強調的精緻鋼品、電磁鋼、汽車鋼與綠色鋼材布局不謀而合。當低階產品競爭被壓縮，高門檻市場的重要性自然提升，中鋼多年累積的技術與製程優勢，就更容易被市場看見與放大。

整體而言，中鋼內部以「最適產量」強化體質，外部又遇上大陸出口政策調整，有助於鋼市供需回歸理性，兩股力量相互支撐，中鋼得以在新一輪鋼鐵秩序重構中直接受惠。