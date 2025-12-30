大陸管制鋼鐵出口元旦啟動 鋼鐵市場迎關鍵轉折點

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導
鋼鐵業示意圖。（路透）
全球鋼鐵市場迎來關鍵轉折點，中國大陸即日起正式受理鋼鐵出口許可證申請，將於2026年1月1日起全面強制實施。業內預估，短線至少將減少1,000萬噸的鋼鐵出口量，長線上看5,000萬噸，將為鋼鐵市場創造漲價契機。

中鋼（2002）評估，此舉短期有助於穩定亞洲鋼價、改善產業利差結構；中長期將加速鋼鐵市場朝向低碳、高值化發展，與中鋼近年來的轉型方向高度契合，整體而言是結構性利多。

法人指出，大陸鋼鐵出口許可證制度並非首次出現，2007年大陸曾在出口過熱時啟動相關管制，但2009年因金融危機而全面取消。此次相隔17年重啟，新制度不再只是單純壓抑出口量，而是結合產業升級、環保要求。

中鋼分析，大陸出口許可證初期鎖定的品項涵蓋鋼胚、熱軋、冷軋及塗鍍等大宗鋼材，正是近年衝擊亞洲市場、價格競爭最激烈的低階產品。

這些產品長期以低價大量外銷，造成區域鋼價失序，也使亞洲鋼廠獲利空間被嚴重壓縮。

如今納入許可管理後，申請流程勢必增加時間成本、行政成本與不確定性，等同為低價外銷設下門檻，短期內可有效收斂外銷量，對亞洲鋼價形成止跌甚至反彈的支撐。

中鋼屬一貫作業高爐鋼廠，固定成本高、對鋼價波動敏感度大，一旦熱軋、線材等主流產品報價回升，毛利彈性將顯著放大，有機會重回鋼鐵產業「上肥下瘦」的有利結構，短期獲利改善空間優於單純貿易商或加工業者。

數據顯示，2025年全球啟動約30件鋼鐵相關反傾銷調查，其中超過七成涉及大陸。在此情況下，出口許可制度也被視為大陸對外回應貿易摩擦的重要工具，預期2026年大陸鋼鐵出口量將因此年減超過1,000萬公噸，一旦成真，亞洲鋼市供給壓力將有效緩解。

另一方面，政策同時釋放明確訊號，大陸鋼廠將把資源轉向高端板材、汽車鋼、家電鋼、電工鋼等高毛利產品，並搭配超低排放、綠色製程，這是中鋼近年持續深耕的核心產品帶。

中鋼董事長黃建智在54年廠慶中即強調，「持續推動二軸三轉策略，不斷優化與創新」，中鋼有機會在新一輪鋼鐵競局中迎來新契機。

