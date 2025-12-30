鼎王砸2.5億 買西門店面

住商機構觀察台北地政雲最新揭露，北市西門商圈西寧南路一處三角窗透天店面，2025年10月以總價2.5億元、由知名連鎖餐飲業者無貸款買下，為今年至今第三棟由私法人購置的西門商圈透天店面。

據謄本資料，買方為麻辣鍋名店「鼎王」，看好西門町商圈人潮而出手；目前該店面一、二樓為不同業者進駐，一樓為一般零售業，二樓為其他火鍋品牌。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，近年政府打炒房措施與限貸令，但政策以「打住不打商」基調，讓商用不動產價格具支撐力；此類連鎖餐飲集團入手該店面，除能有品牌展店空間，另外可能是獲取穩定租金，三是該地段相當精華，長期持有未來具增值效益，屬於短、中、長期皆適宜的交易。另外兩筆私法人交易分別在今年1月、6月，分別由機電工程業者、資產管理公司以2.2億元、9,500萬元，購買位於成都路7號、中華路二段69號的五層樓透天店面，屋齡均超過50年，土地、建物面積各達25.47坪和115.3坪，以及37.2坪和133坪。

住商不動產西門捷運加盟店店東劉家豪分析，該案若以土地看，每坪土地成交單價近870萬元，屬近期西門町商圈高單價交易，主因該案位處西寧南路與武昌街二段交接處，又是三角窗店面、能見度高且具廣告效益，地段位置、店面面向很優越，餐飲業者進駐，易於吸引人流，能為品牌創造大量曝光。