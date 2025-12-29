商業興觀點／高齡居住需求 科技幫大忙

快訊

經濟日報／ 賴才雅

台灣即將邁入超高齡社會，在高齡人口比例持續增加的背景下，老年人居住需求發生顯著變化。根據2025第1季住宅資料統計，65歲以上老年人獨立居住宅數達85萬宅，相較2023年的69.5萬宅，數字成長驚人。

當年長者需要獨立面對生活起居時，考量將科技納入長者的日常中，已經是不可避免的趨勢，例如：

一、室內安全性需求凸顯

高齡者身體機能衰退，行動不便，跌倒、滑倒等意外風險增加，對居住空間的安全性要求極高。如地面需採用防滑材料，樓梯要有穩固扶手且台階高度合適。環境輔助生活系統可即時監測長者的日常活動，在長者起身時適當地調整光度，出現動作異常時自動聯繫親友或報警，保障安全。智慧安防系統能監控室內外情況，發生異常及時通知家人或物業。

二、舒適性需求提升

高齡者對居住環境的溫度、濕度、光線和通風條件更為敏感，偏好適宜、穩定的環境。家具和設施須符合人體工學，像高度合適、軟硬適中的座椅，方便起坐；床鋪舒適，利於睡眠。

智慧家居系統借助物聯網、人工智慧技術，依據行為習慣自動調節環境參數，實現家電、照明、窗簾等設備的智慧控制，或通過手機或語音指令操作，提升生活便捷性。也可以透過長者身形偵測與喜好，自動調整家具床位高度與硬度。智慧家電可遠端操作或一鍵控制，簡化生活流程。

三、行動便利性強化

高齡者日常活動能力下降，室內布局要合理，動線的寬度必須合於住行輔助器或者輪椅移動，房間門檻需要移除或者安置小斜板，室內門從推拉式改為滑門。智慧輪椅具備自主導航、爬樓梯、避障等功能，提升行動能力。個人智慧型行動輔具，如智慧拐杖，整合定位、報警、健康監測功能，方便出行。

交通設施智慧化，如使用公車追蹤App提供到站資訊、大眾交通工具與捷運高鐵站等無障礙設施完善，支援老年人繼續使用公共交通。

四、社交需求增強

退休後社交圈變窄，獨居老人增多，孤獨感加劇，渴望社交互動。社區或居住鄰里能提供社交空間，如銀髮俱樂部、社區健康據點等，方便交流娛樂；線上社交平台能讓他們跨越地域與親友保持聯繫，分享生活。

五、健康促進與疾病預防

智慧健康監測設備可即時監測老年人的血壓、心率、血糖等生理指標，異常時自動預警，方便及時就醫。遠端醫療平台讓老年人在家就能與醫生視頻問診，獲取診斷和治療建議，減少就醫奔波。遠距居家照護系統連接居家環境與醫療照護服務機構，將生理和活動資料上傳至雲端，醫護人員可即時收到訊息通知並遠端查看。

（作者是商研院運動與健康智慧服務研究所所長）

生活 活動 智慧家電

