智慧經營／台鹽董事長丁彥哲創新、敏捷 寫入企業 DNA

經濟日報／ 吳秉鍇
台鹽董事長丁彥哲重新策略定位，為70年老品牌找到新的節奏。台鹽╱提供
一瓶「鹽滷」意外引爆全台缺貨，帶動月銷售較去年同期暴增四倍，成為台鹽（1737）展現速度與企圖心的新戰場。團隊乘勢調整產線、火速推出二代新品並強攻全聯通路，精準將短線流量轉化為長線銷售動能。

⭐2025總回顧

舊資源挖出新價值

這是台鹽董事長丁彥哲上任一年多來最具代表性的實戰成績。他打破公營體系慣性，將「創新」與「敏捷」寫入企業DNA，讓這家70年的老店展現罕見的市場反應速度。

這波熱潮源自名廚以鹽滷自製豆花的短影音，而真正把熱度帶進市場的，是台鹽後續打出的策略組合拳。二代「塩の心」鹽滷升級包裝、重新定位，同步攜手名廚示範多元用途，從豆花到煮飯、燉湯、咖啡，應用場景全面開展，讓這滴海洋精華滲入日常，成為廚房中的「第七種調味料」。

鹽滷的翻紅，正印證了丁彥哲的經營心法：「以新思維活化舊資源，從既有資產挖掘新價值。」台鹽長年累積的海水萃取與精製能力，本是傳統產能；重新盤點後，卻成為品牌創新的基礎。丁彥哲認為，老品牌只要在既有技術上找到新的使用語境，就能開出下一個成長曲線。

跨界合作隱形冠軍

在他眼中，品牌活化不只靠推出新品，更在於打造新的生活使用場景。他啟動跨界策略，攜手理念契合的「台灣隱形冠軍」，把產品從功能延伸到體驗，形成「1+1>2」的市場效益。

跨界合作成為這一年最受矚目的策略方向。台鹽生技與本土機能鞋品牌「DK呼吸空氣鞋」的結盟，即為最具代表性的案例。雙方整合醫療級膠原蛋白技術與獨家空氣力學專利，從「內在保健」延伸至「足部機能」，並透過通路與會員共享，讓消費者在單一場域滿足完整的健康需求，精準切入中高齡與上班族市場。

相同策略也延伸至節慶與年輕市場。台鹽與維格餅家合作，將自家膠原蛋白與鹽麴融入月餅，打造具差異化的送禮選擇；更跨入電競領域，與手遊「全民打棒球Pro」合作，讓台鹽海洋鹼性離子水化為玩家補給。品牌從餐桌一路延伸至數位娛樂，觸及新受眾，也開啟大眾對台鹽的新想像。

70年老店重新定位

通路策略也展現新攻勢。丁彥哲提出「店中店」的複合概念，在既有場域創造新觸點，意圖打破傳統門市框架。以DK鞋店導入保健為先鋒，未來更鎖定女裝店結合保養、髮廊推廣洗沐。這種靈活戰術不僅大幅降低擴點成本，更有效觸及目標客群，讓台鹽產品自然融入生活情境。

在線上，台鹽展現同樣的敏捷力。「台塩線上購」連年成長，直播成為即時洞察市場的風向球。透過OMO模式，線上導流、線下體驗，搭配全台加盟店同步啟動的軟硬體升級，為這家70年的老店重塑消費路徑。

隨著產品線擴大，丁彥哲重新定位台鹽，不只供應鹽品，更回歸技術根基，梳理鹽、水、膠原蛋白三大研發能量，建立差異化利基。

他整合旗下美容保養、保健食品、清潔用品、包裝飲用水與鹽品五大產品線，將多年累積的海洋科學與生技能力轉化為具體優勢，推動台鹽從傳統製造轉型為健康生活方案提供者。

從鹽滷爆紅到跨界布局，外界看到的是話題與銷量；但在台鹽內部，正歷經一場體質與思維的重整。丁彥哲為70年老品牌找到新的節奏：既敢創新，也守住本質。隨著產品策略、通路布局與品牌定位逐步成形，台鹽正以更年輕、更貼近日常的姿態，穩健邁向百年企業。

台鹽 市場 生活

