市場觀察室／經濟環境變動大當鋪業逆風成長

從法理上看，當鋪是受《當舖業法》嚴格規範的特許行業。法律明定了營業許可、利率上限、倉棧費、滿當期處理流程等細節，旨在將其與非法高利貸劃清界線。然而，民眾的觀感卻存在巨大落差。其核心原因在於，即使在合法範圍內，當鋪的融資成本依然極高。目前法定年利率上限為30%，換算成月息約2.5%，這已遠超銀行信貸的利率水平。

更關鍵的是，業者還可合法收取一筆不超過典當金額5%的「倉棧費」，這筆費用實質上墊高了短期借貸的總成本，讓許多急須用錢的民眾感受到沉重壓力。

這種「合法的高成本」特性，使其服務對象高度集中於被傳統金融體系排除在外的群體。當個人因信用瑕疵、無穩定收入證明（如零工經濟者、小攤商）或急迫的時間壓力無法向銀行申貸時，當鋪便成為他們「最後的、也是唯一的選擇」。

這種服務於金融弱勢群體的屬性，加上其快速、不問資金用途的特點，使其在形象上始終徘徊於正式金融與地下錢莊之間的模糊地帶。

今年來經濟環境變動大，無疑是當鋪產業最有效的「催化劑」。外部，全球性的通膨壓力與供應鏈不穩，導致進口物價與能源成本居高不下；內部，薪資增長停滯，房價與民生物資價格卻持續攀升。雙重夾擊下，許多家庭可支配所得被嚴重侵蝕，財務狀況變得異常脆弱。在此背景下，以下二個原因讓當鋪的「救急」功能被極大化。

一、應對突發性支出：當家庭面對突如其來的醫療費用、子女學費或失業衝擊時，傳統金融機構的審核流程緩不濟急。當鋪「一手交錢，一手交貨」的模式，提供了數分鐘內即可取得現金的即時性，成為應對燃眉之急的關鍵渠道。

二、銀行信貸緊縮的推力：經濟下行周期中，銀行為控制風險會收緊信貸政策，提高貸款門檻。這使得原本尚在銀行信貸邊緣的自營商、中小企業主，更容易被拒之門外。他們轉而利用汽車、機械設備、高價精品等動產向當鋪融通短期周轉金，以維持營運。

因此，當鋪數量的增長，可以視為一個社會金融壓力指數的具體體現。當愈來愈多人需要依賴這種高成本的融資方式來度日，這恰恰說明了正規金融體系的安全網出現了破口，且社會整體的經濟韌性正在下降。

值得注意的是，今日的當鋪產業已非昔日吳下阿蒙。除了傳統的救急角色，它正經歷一場深刻的現代化轉型。許多新式當鋪一改過去陰暗狹小的形象，轉而以明亮、專業的精品店形式經營，專攻特定高價值的典當品，如名表、珠寶、設計師皮包及藝術品。這吸引了一批不同於傳統印象的客戶，他們未必是經濟困頓者，可能是需要靈活調度資金的投資者或企業主，將高價收藏品作為快速獲取流動性的工具。

此外，數位科技也為當鋪賦能。透過線上估價、社群媒體行銷、直播銷售流當品等方式，當鋪業務範圍與透明度都獲得提升。這種轉型不僅擴大客源，也試圖洗刷其負面標籤，將自身定位為一個更專業、更多元的「另類資產融通平台」。

總體而言，當鋪產業的發達，是法律框架、市場需求與經濟環境三方角力的結果。它在合法範圍內，利用了傳統金融體系的僵化與不足，為走投無路的民眾和急須周轉的企業提供了一條快速通道。此時，經濟衝擊無疑加劇了這種需求，使其成為經濟寒冬中逆勢成長的行業。

（國立高雄師範大學事業經營系教授）