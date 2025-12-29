數位沛方／經營系統優化 企業安心交棒

這兩三年，我遇到幾家企業面臨二代接班的問題，無論是想找自己的小孩，或是提拔公司內的優秀同仁，這些企業主都遇到了被婉拒的狀況。當他們在想破頭也不知道原因的時候，我就問一句：「你公司近幾年是不是生意愈來愈不好？或是都沒有在成長了？」

這時候企業主往往會給我一個肯定的答案，然後我下一句就會問：「如果是你，你願意接手管理一家看起來愈來愈糟糕的公司嗎？」這時候，多半我會得到一個默默地點頭。

一間公司如果長期處於業績平穩、甚至微幅下滑的狀態，在準接班人的眼裡，這間公司代表的不是「家族榮耀」或「大好江山」，而可能是以下三個情況：

一、高風險的守成：市場瞬息萬變，不進則退。接手一個停滯的公司，等於是在承擔它隨時可能崩塌的風險，到時候可能還要背負罵名。

二、缺乏舞台：優秀的人才需要發揮空間。如果公司沒有成長，就沒有新職位、新專案、新預算，這對有抱負的人來說，無疑是職涯的墳墓，更別指望他們會想留在這裡打拚付出。

三、沉重的包袱：許多傳產老牌企業，內部充滿了陳舊的思維與流程。若沒有成長帶來的利潤來支撐轉型，接班人進場後只會陷入無止盡的「救火」與「人事內耗」，除了真的很替家裡著想的後代，基本上很多人會選擇能婉拒就婉拒。

對於接班人而言，他們需要看到的是「勝算」。持續成長的表現，是這家公司「商模可行」且「具備競爭力」最強而有力的證據。

下次再煩惱為何小孩不接手、員工不接掌、買家不收購，先問問自己：「我有讓這家企業看起來是間有未來且充滿競爭力的企業嗎？」

至於如何讓準接班人看到「勝算」，難不成還要負責人繼續在第一線衝刺，才能做到？當然不是這樣，企業主們想要成長又不想讓自己一直那麼累，其實我們可以做的是「經營系統的優化」，所謂經營系統的優化，包括：

一、引進新工具：無論是數位工具或是AI，能夠幫助公司在經營效率上提升或是降低成本，都是讓公司看起來更加有未來性的作法。

二、建立標準SOP：想讓公司看起來有未來性，紀律及效率也很重要，而SOP就是最容易讓員工的工作效率提升的方式。

三、招聘更專業的人才：一間公司想要好，絕對不能只靠企業主一人，當公司裡面能夠請來優秀的人才，自然能有機會吸引更多的人才加入，如同歷史中許多成功的君王，也是靠著人才介紹人才的方式，讓公司愈來愈茁壯。

接下來的幾年，因為AI的加速發展，相信會有更多的企業感受到生存壓力，而想要挺過這波壓力持續成長的企業，務必要想辦法讓自己做到上述三點，才能成為一間能夠安心交棒、有人願意接棒的永續企業。

（作者是數位行銷顧問）