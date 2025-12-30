永豐餘掌門人何壽川：順應自然 通往永續

永豐餘集團掌門人，也是永豐餘學院院長何壽川，昨（29）日表示，永豐餘（1907）不是因為節能減碳潮流才開始重視環保，而是從一開始就確立「絕不能犧牲環境」的原則，透過將早已存在於自然的演化，轉譯為產業的語言，並透過實踐證明，「順應自然」才是通往永續之道。

何壽川昨日舉行新書《循環在有無之間》發表會，現場冠蓋雲集，何壽川的妻子、信誼基金會董事長張杏如，及子女何奕達、何奕佳到場支持；並有數十位企業界重量級人士到場力挺，與會產業橫跨傳統農林、電子、紡織、工程，以及食品、金融、服務、科技、再生能源、媒體與教育等領域。

新書完整呈現永豐餘百年發展的關鍵抉擇與創新實踐，如何在「從無到有、再由有歸零」的醣經濟循環中，形塑永豐餘的永續智慧。他提到，這本書不只是永豐餘的經營回憶錄以及未來發展，更是一本橫跨造紙、材料、科技、金融、再生能源領域，顯示企業如何從醣出發，才能與環境永續共生共榮。

何壽川表示，藉由書籍出版希望為永豐餘長期投入節能減碳與循環經濟實踐，留下一套有系統、有科學基礎的紀錄。然而，節能減碳非口號，而是高度仰賴科學計算、工程參數與長期驗證的系統工程。因此書中呈現永豐餘以「實事求是」態度，逐一拆解問題、累積數據、優化流程。這樣的精神，也讓永豐餘取得BS 8001循環經濟標準及德國萊因TÜV等國際認證，成為少數能以量化指標說明循環價值的企業。何壽川新書提及，這是一個不聽父親建議堅持讀理工的年輕人，成長為「實驗室裡企業家」的故事；同時也是一個高用電用水的傳統企業堅持「沒有廢棄物」觀念，成為「世界頂尖循環經濟實踐者」的故事；更是一家台灣造紙公司持續自我革命，成為全球電子紙最大開發者與生產者，並前望未來的故事。

1992年何壽川重病，肝病防治學術基金會董事長許金川是把他救回來的關鍵人物之一，兩人也因而成為亦師亦友的知己。許金川說，何壽川在遇到困難時不急著抱怨、不急著推託，而是安靜把問題看清楚、把路徑想明白，然後一步一步做出答案。他總能在 「限制」裡找到「可能」，在「看似歸零」的時刻，替團隊留下再出發的方向。 這種沉著與堅定，並不是天生運氣好，而是長年累積的修養與責任感。

中興大學循環經濟研究學院院長王升陽也說，在多數企業仍停留於成本與效率計算時，何壽川已率先將循環經濟視為一門必須以科學為根基的長期工程。他支持跨領域研究、鼓勵學界與產業深度對話，更以行動證明：唯有理解自然運作的原理，產業才能真正走得長遠。

濕地科學家學會亞洲主席方偉達教授則提到，這本書不僅是一部百年企業發展史，更是一步將工業與自然和諧共生的哲學實踐錄，書中「醣經濟」理念，深刻展現了企業如何師法自然光合作用的智慧。