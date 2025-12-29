台中都市空間設計大獎揭曉 「陸府織森」奪空間設計首獎

台中市政府29日於勤美洲際酒店舉行「第十二屆台中市都市空間設計大獎」頒獎典禮，正式揭曉本屆得獎名單。本屆最高榮譽「年度空間設計首獎」，由住宅作品「陸府織森」拿下；逢甲大學「共善樓」及東區「協園」社會住宅，則獲選為評審特別獎。

評審指出，「陸府織森」將宜居陽台與立體綠化轉化為可長期維運的建築系統，透過制度化的景觀管理與社區共管，自然不再只是裝飾，而是成為日常生活的一部分。

今年邁入35周年的陸府建設，今天獲得台中市政府頒發第12屆台中市都市空間設計大獎「年度空間設計首獎」、「宜居建築設計獎-卓越獎」，披掛榮耀圍巾的陸府建設執行長陳國欽有著滿滿的忐忑與感謝。

陸府建設努力做好營建，今年也提出新企業願景「森活聚落」，不斷嚴謹審視建築與生活的關係。陳國欽表示，得獎榮耀將成為陸府的新力量，支持團隊在城市裡堅持與環境共好，繼續為下一個世代而努力。

陸府建設期待「陸府織森」不僅是一座住宅，更能透過植栽多樣性、山居語彙與立體景觀設計，展現宜居建築的全新可能。此次獲獎彰顯建築美學，也呼應陸府對永續生態時代使命，期許為台中城市風貌增添更多樣化的綠意與人文魅力。

第12屆評選最大特色，在於首度設立「低碳永續建築獎」，將節能減碳、材料循環與城市韌性正式納入建築專業評選核心，頒獎典禮由市府祕書長黃崇典及都市發展局長李正偉擔任主要頒獎人，各獎項得獎名單則由本屆評審委員於典禮現場親自揭曉，展現評選過程的專業性與公信力。

第12屆中得獎作品類型多元，涵蓋住宅建築、社會住宅、校園建築、交通設施及公共環境空間。評審團指出，獲獎作品普遍展現出「以人為本」、「重視公共性」與「長期維運思維」三大特質，顯示台中建築發展已從追求造型表現，逐步轉向回應市民生活與城市永續。

本屆最高榮譽「年度空間設計首獎」，由住宅作品「陸府織森」拿下，評審團指出，該案將「宜居陽台」與立體綠化轉化為可長期維運的建築系統，透過制度化景觀管理與社區共管，讓自然不再只是裝飾，而成為日常生活的一部分。

社會住宅類作品則透過開放綠帶、公共設施與社福機能整合，打破社宅刻板印象，展現公共住宅兼具品質與尊嚴的可能性，成為可複製、可治理的住宅典範，重新定義都市居住與自然共存的可能。

在公共建築與公共空間領域的作品，跨校園建築、社會住宅、交通節點、文化保存與自然場域，以「可停留、可使用、可參與」為設計核心，讓車站、校園及公共場域不再只是通行設施，而是能生成公共生活的城市舞臺。

其中，逢甲大學的「共善樓」以「Campus as Gardens」概念，模糊校園與城市邊界；「協園」社會住宅透過開放綠帶與公共界面設計，展現社宅作為城市公共平台的角色；捷運綠線松竹站則以「都市修補」為設計核心，使交通建築成為可穿越、可停留的城市空間。

黃崇典於致詞中指出，都市空間設計大獎不僅是對單一作品的肯定，更是城市價值的宣示，面對氣候變遷與城市快速發展，建築已不只是造型與機能的競技，而是回應環境責任、承載公共利益的重要載體，市府期盼透過獎項引導產業，讓建築在創新之中展現永續，讓設計成為提升市民生活品質的關鍵力量。

李正偉則表示，第12屆都市空間設計大獎的得獎作品，呈現出台中建築從「作品」走向「系統」、從「空間」走向「生活」的明確趨勢，也為台灣城市在宜居與永續之間，提供了值得借鏡的實踐範例。

本屆得獎作品，還包括：

低碳永續建築獎：四季藝術幼兒園-永續生態綠校園；建築空間獎：卓越獎-東海大學學生宿舍、經典獎-台中市太平區育賢段二期社會住宅、傑出獎-坤聯發西屯匯。 宜居建築設計獎：卓越獎-陸府織森、經典獎-帝璟寬和、傑出獎-鉅虹深CASA。 公共環境空間獎：卓越獎-八仙山國家森林遊樂區自然構築計畫、經典獎-台中國際會展中心、傑出獎-捷運綠線松竹站(G4)。 小場域建築空間獎：卓越獎-蔡內科故居保存再生案、經典獎-台中市動物之家後里園區、傑出獎-原清水信義新村聚落建築群G區。

第12屆台中市都市空間設計大獎得獎作品。資料來源：台中市政府

台中市政府秘書長黃崇典(中)頒發感謝狀給第12屆台中市都市空間設計大獎評審團。記者宋健生／攝影

「陸府織森」拿下本屆最高榮譽年度空間設計首獎，由市府秘書長黃崇典(中)頒獎。記得宋健生／攝影