何壽川：台灣逾6000萬噸碳匯潛力 農林業成護國神山
永豐餘學院院長何壽川表示，永豐餘正重構造紙產業，讓製程成為與自然共生的再生循環體系。他指出，台灣若能科學化管理農林資源、發揮能源化與固碳效益，農林業有望成為下一個「護國神山」。
⭐2025總回顧
何壽川今天出席「循環在有無之間」新書發表會，他指出，要解決碳排放過高，就要實踐「Wood forGood（樹木友善環境）」理念，因台灣是個固碳寶島，220萬公頃森林、加上80萬公頃的農業耕地和18萬公頃的竹林，具有6290萬噸的碳匯潛力。
他說，台灣每年約有3000萬噸的農食加工剩餘物，若能有效分類處理並能資源化，推估每年可發電量達55億度電，並可減少近1400萬噸碳排。
他說，只要妥善整合並科學化管理農林業，展現其能源與固碳效益，守護土地上植物的特有性和多樣性，農林業很可能成為台灣新一代護國神山。
他指出，隨著全球邁向淨零轉型，材料、能源與資訊的整合將成為關鍵。永豐餘累積百年的製程能力、林業基礎與循環經驗，正好站在重要轉折點上。
綠色能源效益提升方面，永豐餘透過超濾與奈米過濾膜系統濃縮木質素，提升濃度至85%以上，大幅提升燃燒熱值與蒸汽發電效率。未來完成後，永豐餘花蓮廠木質素發電容量將提升至4.35萬kW，屆時每年可減少10.5萬噸二氧化碳排放量。
談及醣材料跨領域應用，他說，永豐餘花蓮廠將木漿直接溶解於自行開發的離子液體中，將纖維素淬鍊到跟線紗一樣極細程度，具備高階材料研發應用的潛力；這條路最終將使纖維製品從聚酯纖維轉向再生纖維，帶來更多高值化的產業商機。從醣經濟角度看，未來會有更多人用有機化學方式去開發可再生、可循環材料，「紙漿取代棉花來抽絲」只是個開始。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言