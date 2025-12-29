何壽川：台灣逾6000萬噸碳匯潛力 農林業成護國神山

永豐餘學院院長何壽川表示，永豐餘正重構造紙產業，讓製程成為與自然共生的再生循環體系。他指出，台灣若能科學化管理農林資源、發揮能源化與固碳效益，農林業有望成為下一個「護國神山」。

何壽川今天出席「循環在有無之間」新書發表會，他指出，要解決碳排放過高，就要實踐「Wood forGood（樹木友善環境）」理念，因台灣是個固碳寶島，220萬公頃森林、加上80萬公頃的農業耕地和18萬公頃的竹林，具有6290萬噸的碳匯潛力。

他說，台灣每年約有3000萬噸的農食加工剩餘物，若能有效分類處理並能資源化，推估每年可發電量達55億度電，並可減少近1400萬噸碳排。

他說，只要妥善整合並科學化管理農林業，展現其能源與固碳效益，守護土地上植物的特有性和多樣性，農林業很可能成為台灣新一代護國神山。

他指出，隨著全球邁向淨零轉型，材料、能源與資訊的整合將成為關鍵。永豐餘累積百年的製程能力、林業基礎與循環經驗，正好站在重要轉折點上。

綠色能源效益提升方面，永豐餘透過超濾與奈米過濾膜系統濃縮木質素，提升濃度至85%以上，大幅提升燃燒熱值與蒸汽發電效率。未來完成後，永豐餘花蓮廠木質素發電容量將提升至4.35萬kW，屆時每年可減少10.5萬噸二氧化碳排放量。

談及醣材料跨領域應用，他說，永豐餘花蓮廠將木漿直接溶解於自行開發的離子液體中，將纖維素淬鍊到跟線紗一樣極細程度，具備高階材料研發應用的潛力；這條路最終將使纖維製品從聚酯纖維轉向再生纖維，帶來更多高值化的產業商機。從醣經濟角度看，未來會有更多人用有機化學方式去開發可再生、可循環材料，「紙漿取代棉花來抽絲」只是個開始。