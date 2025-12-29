弘凱江蘇廠導入太陽能系統 能源效率達90%助攻綠色製造

LED封裝廠弘凱（5244）積極落實綠色製造，於江蘇工廠導入太陽能板系統，預計年總發電量可達66萬度電。弘凱表示，透過強化綠電自給率，能源利用效率達90%，每年可望為工廠節省約59.4萬度用電，在降低外購電力需求的同時，有效達成減碳目標。

弘凱指出，近年公司將節能減碳納入製造布局，針對江蘇工廠屋頂及配電房屋頂建置太陽能板，鋪設面積約900坪。該項發電計畫採系統租賃模式，由專業廠商建置，弘凱依實際發電量支付每度電人民幣0.4元作為租賃費用，合約期滿20年後，設備將正式歸屬弘凱所有。此舉旨在兼顧營運彈性，並優化整體能源結構。

弘凱強調，在精密工藝與先進封裝的製造需求下，能源結構優化是永續發展關鍵。此次建置太陽能系統不僅有助於降低營運成本，更展現公司將環境永續落實於製造端的決心。

展望未來，弘凱將於品牌25週年之際，持續推動高效率智能LED與光學感測器解決方案，攜手產業夥伴邁向低碳轉型。