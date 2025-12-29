快訊

弘凱江蘇廠導入太陽能系統 能源效率達90%助攻綠色製造

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
弘凱光電（江蘇）工廠導入自發綠電，落實減碳行動。公司提供
LED封裝廠弘凱（5244）積極落實綠色製造，於江蘇工廠導入太陽能板系統，預計年總發電量可達66萬度電。弘凱表示，透過強化綠電自給率，能源利用效率達90%，每年可望為工廠節省約59.4萬度用電，在降低外購電力需求的同時，有效達成減碳目標。

⭐2025總回顧

弘凱指出，近年公司將節能減碳納入製造布局，針對江蘇工廠屋頂及配電房屋頂建置太陽能板，鋪設面積約900坪。該項發電計畫採系統租賃模式，由專業廠商建置，弘凱依實際發電量支付每度電人民幣0.4元作為租賃費用，合約期滿20年後，設備將正式歸屬弘凱所有。此舉旨在兼顧營運彈性，並優化整體能源結構。

弘凱強調，在精密工藝與先進封裝的製造需求下，能源結構優化是永續發展關鍵。此次建置太陽能系統不僅有助於降低營運成本，更展現公司將環境永續落實於製造端的決心。

展望未來，弘凱將於品牌25週年之際，持續推動高效率智能LED與光學感測器解決方案，攜手產業夥伴邁向低碳轉型。

太陽能 減碳 綠電

相關新聞

信義房屋內湖店轉型共享空間門市 借裝修工具、24小時水電叫修全包

面對人口結構與居住型態轉變，以及線上行為改變房市資訊取得方式、AI技術加速應用等環境變遷，過去一年，信義房屋啟動實驗門...

麗豐積極導入AI鎖定三大策略 明年營收及獲利拚增兩位數成長

兩岸連鎖美容龍頭麗豐-KY（4137）董事長陳碧華29日表示，2025年中國大陸美容產業面臨大洗牌及市場結構變化影響，造...

弘凱江蘇廠導入太陽能系統 能源效率達90%助攻綠色製造

LED封裝廠弘凱（5244）積極落實綠色製造，於江蘇工廠導入太陽能板系統，預計年總發電量可達66萬度電。弘凱表示，透過強...

裕隆汽車製造NISSAN與LUXGEN車型 榮獲TNCAP五星評等

台灣新車安全評等制度（TNCAP，Taiwan New Car Assessment Program）今29日公布測試結...

威剛、嘉里大榮、祥億三強聯手 打造綠色物流示範場域

因應全球淨零碳排與永續物流趨勢，威剛（3260）攜手嘉里大榮物流與祥億貨運，於今(29)日在嘉里大榮汐止物流中心舉辦「啟...

英飛凌達成100%綠電里程碑 加速邁向「2030年碳中和」目標

英飛凌近日宣布，公司遍布全球的生產基地和業務營運據點均已全面實現100%使用綠電。這標誌著英飛凌在全速邁向「2030年...

