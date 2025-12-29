快訊

中共出動14艘海警船 海巡署：闖入我領海鄰接區「一對一緊盯中」

獨／吃了啞巴虧？賴瑞隆兒爭議「定調非霸凌」 女童母親：處理的不是政治

應對軍演…國防部「已律定交戰規則」 授權艦指部、空作部、作戰區進行反制

台灣大AIDC剛開張就已滿租 2026年要開始賺錢了！

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大（3045）攜手Vantage於開發AI Data Center今年第4季啟用，台灣大總經理林之晨表示，目前已經全部滿租，2026年第1季開始貢獻營收，首年就會獲利，未來持續攜手合作夥伴，擴大AIDC投資。

⭐2025總回顧

林之晨出席台灣大《OP同行．啟動未來》分享會，會後接受採訪時表示，位於龜山的新AIDC，除了GMI攜手輝達進駐（斥資逾160 億元打造AI Factory），也有航運等國內大型企業進駐，台灣大提供專業機房規劃、線路冷卻，加上24小時全年無休團隊，也可協助代建置及代維運服務等，同時具備Uptime Tier III認證，類似「包租代管」模式，一啟用沒多久就滿租，明年開始貢獻營收外也可望開始賺錢。

台灣大未來更將持續擴大AI算力投資，林之晨表示，台灣電力非常珍貴，加上從土地開發到取得執照費十多年，無法很快滿足AI算力需求，因此將與其它具備土地、開發及電力取得能力的夥伴合作，台灣大則發揮客製化能力，打造最佳化PUE（Power Usage Effectiveness，電力使用效率）的規劃，搶進AI算力市場，目前已與四、五個夥伴持續洽談中。

台灣大AIDC位於桃園龜山，屬於Vantage（美商威德新）園區，Vantage進行土地開發、IDC建物開發及電力，台灣大斥資88億元租下，租約為期十年，機房最大負載容量為25MW（Megawatt）電力，其中資訊設備負載容量（IT Load）為16MW、單櫃散熱可達135KW，台灣大負責依照客戶需求，打造最新最新液冷散熱技術，最佳化PUE，要成為驅動亞太區域AI基礎設施的核心引擎。

台灣大 AI IDC 林之晨

延伸閱讀

OTT TV一站購足 台灣大「影音多享組」單月銷量年增40%

USPACE營收3年翻7倍、WeMo6個月驗證獲利模式...台灣大車一站式服務到位

台灣大哥大奪「友善家庭職場獎」 每月10天居家上班、育兒補助12萬元

台灣大登電信11月 EPS 王

相關新聞

信義房屋內湖店轉型共享空間門市 借裝修工具、24小時水電叫修全包

面對人口結構與居住型態轉變，以及線上行為改變房市資訊取得方式、AI技術加速應用等環境變遷，過去一年，信義房屋啟動實驗門...

麗豐積極導入AI鎖定三大策略 明年營收及獲利拚增兩位數成長

兩岸連鎖美容龍頭麗豐-KY（4137）董事長陳碧華29日表示，2025年中國大陸美容產業面臨大洗牌及市場結構變化影響，造...

弘凱江蘇廠導入太陽能系統 能源效率達90%助攻綠色製造

LED封裝廠弘凱（5244）積極落實綠色製造，於江蘇工廠導入太陽能板系統，預計年總發電量可達66萬度電。弘凱表示，透過強...

裕隆汽車製造NISSAN與LUXGEN車型 榮獲TNCAP五星評等

台灣新車安全評等制度（TNCAP，Taiwan New Car Assessment Program）今29日公布測試結...

威剛、嘉里大榮、祥億三強聯手 打造綠色物流示範場域

因應全球淨零碳排與永續物流趨勢，威剛（3260）攜手嘉里大榮物流與祥億貨運，於今(29)日在嘉里大榮汐止物流中心舉辦「啟...

英飛凌達成100%綠電里程碑 加速邁向「2030年碳中和」目標

英飛凌近日宣布，公司遍布全球的生產基地和業務營運據點均已全面實現100%使用綠電。這標誌著英飛凌在全速邁向「2030年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。