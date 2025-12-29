信義房屋內湖店轉型共享空間門市 借裝修工具、24小時水電叫修全包

面對人口結構與居住型態轉變，以及線上行為改變房市資訊取得方式、AI技術加速應用等環境變遷，過去一年，信義房屋啟動實驗門市計畫，以內湖店做為實驗門市，嘗試重新定義房仲門市在社區中的角色，驗證房仲服務是否透過社區連結、人才培育與科技輔助，逐步轉型為以長期關係與社區服務為核心的整合服務模式。

內湖實驗店試營運以來，平均每日自然來客是一般房仲門市的七倍。另外，實驗店首批四位新人亦於六個月內全數通過考核。

信義房屋表示，此一布局為品牌長期策略思考的一環。隨著消費者多已在線上完成資訊蒐集，現行房仲門市以交易為導向，將難以回應未來的服務需求。

信義房屋累積近45年全台直營經驗，體認到房仲服務的核心始終是「人」，因此透過實驗門市，重新調整門市角色，從單純交易節點走向長期關係的經營，提供具專業陪伴的服務角色。

在多方評估後，信義房屋選定北市內湖路二段作為首個實驗場域。該區域同時涵蓋高屋齡社區、重劃區與都更議題，居住型態多元，且家戶數持續增加，具備高度代表性，有助於觀察不同世代與居住需求變化下，門市服務如何回應社區實際需要。

在實驗設計上，內湖實驗店首先從融入社區著手，結合線上與線下的調整。門市重新規劃空間，設置「想享時光」共享場域，提供管委會會議、都更說明會及社區活動使用。

自2025年起，信義房屋內湖實驗店門市固定舉辦生活講座與交流活動，至今已累積近20場，另外像是提供工具借用、24小時水電叫修、冷氣清潔與共享空間等生活服務，讓來客量大增七倍，居民在非交易情境下也能自然走進門市，逐步建立互動關係，融入住戶的生活。

同時，內湖實驗店也透過Facebook社群「內湖好鄰居－共創美好社區」，持續分享社區關懷與在地議題，讓門市從實體空間延伸至線上社群，逐步轉型為居民願意主動接近的生活節點。試營運以來，內湖實驗店平均每日自然來客是一般房仲門市的七倍。

在人力培育方面，內湖實驗店首批業務同仁皆為房仲新人，由具多年門市與管理經驗的店長程紹幃，帶領團隊落實第一線服務的基本功，相關培育方式，來自信義房屋長期重視的人才培育制度與一線歷練累積。

程紹幃指出，內湖實驗店改以團隊服務與社區經營為核心，讓新人在實際服務與互動中累積經驗與信任；在此基礎上，首批四位新人於六個月內全數通過考核，顯示以基本功為核心、融入社區經營的培育方式，有助於提升服務穩定度與人才留任。