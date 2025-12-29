網路家庭集團旗下比比昂獲伊藤忠商事策略投資 聚焦IP產品跨境交易

PChome網路家庭集團旗下專營日本跨境電商服務的子公司「比比昂Bibian」29日宣布，與日本大型綜合商社伊藤忠商事締結資本與業務合作夥伴關係。此次合作將結合比比昂在跨境電商與物流整合上的實務經驗，以及伊藤忠商事於日本及全球市場深厚的供應鏈與品牌資源，首波聚焦於台灣消費者需求高度集中的動漫與角色IP商品領域，為台灣市場打造更即時、透明且穩定的日貨購物體驗。

伊藤忠商事看好台灣跨境電商市場的長期成長潛力，並高度評價比比昂在台日跨境商品流通上的累積成果。比比昂目前已建構涵蓋約一億件規模的日本商品數量，透過自營的跨境物流體系，提供具成本競爭力且高度穩定的配送服務。

在日本及海外市場，透過與伊藤忠商事的深度合作，比比昂將能更有效地對接日本供應端與IP產業體系，在競爭激烈的國際市場中，確立其作為跨境電商關鍵夥伴的領導地位。比比昂在台灣驗證成功的一站式跨境購物模式，未來結合伊藤忠的全球網絡資源，展現出極高的商業模式可複製性，將加速推動比比昂邁向國際化發展的新里程。

伊藤忠商事亦指出，比比昂跨境電商服務是日本商品與IP內容進入台灣市場的重要橋樑。從實際營運數據來看，目前交易額中有極大比率來自日本動漫與角色相關商品，在高價值、具黏著度的消費族群中建立明確定位。透過本次策略合作，雙方將展開更深層的業務協作。伊藤忠商事將運用其在日本及海外市場的商社網絡與產業關係，協助比比昂取得更多日本IP內容與優質品牌的合作機會，特別是過去因海外通路不足，而難以進入台灣市場的中小型IP與限定商品。對台灣消費者而言，未來透過比比昂平台，即可在價格資訊更透明、物流效率更高的前提下，直接購買過往較難取得的日本限定商品，減少層層代購所帶來的不確定性與高昂成本。

在台灣市場方面，比比昂將持續深化PChome集團既有的電商營運優勢，並整合集團在最後一哩路與生活消費場景上的協同資源，強化日本跨境商品於台灣市場的服務體驗。此一綜效將有助於比比昂將日本商品與IP內容，更自然地融入台灣消費者的日常消費情境，進一步提升品牌能見度與用戶黏著度，為公司中長期發展奠定更穩固的市場基礎。

展望未來，雙方合作視野不僅限於單一市場。比比昂將結合伊藤忠商事的全球網絡，審慎評估將成熟的跨境電商與代理購買服務模式，逐步推展至其他海外市場，協助優質IP與品牌在風險可控的前提下進軍國際，打造一個兼顧效率、信任與長期價值的跨境電商生態體系。