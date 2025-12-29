快訊

裕隆汽車製造NISSAN與LUXGEN車型 榮獲TNCAP五星評等

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
TNCAP評等裕隆汽車送測，裕隆汽車生產製造車Nissan KICKS 2023年測試5顆星。業者提供
TNCAP評等裕隆汽車送測，裕隆汽車生產製造車Nissan KICKS 2023年測試5顆星。業者提供

台灣新車安全評等制度（TNCAP，Taiwan New Car Assessment Program）今29日公布測試結果。由裕隆（2201）汽車製造並送測之LUXGEN n⁷ LR車型於第4季取得五顆星評等。

⭐2025總回顧

綜合2025年度評等成果，裕隆汽車因NISSAN SENTRA與LUXGEN n7車型於各季測試中通過最高安全評等，顯示其在相關安全測試項目中符合制度所訂定之最高評等標準，肯定裕隆汽車在製造品質的卓越表現。

裕隆集團長期投入汽車研發與製造，並透過策略合作、自主研發、在地生產及多元產品布局，持續推動國產汽車產業發展。裕隆汽車除生產自主品牌車型外，也為日本日產汽車旗下NISSAN品牌進行國產化製造，製造流程與品質管理依循國際汽車產業標準執行，通過評等的國產車型KICKS與SENTRA，分別於2023年及2025年完成TNCAP測試，於車體結構安全、行人防護及主動安全輔助系統等項目中取得五顆星評等，呼應NISSAN秉持「感動‧源自細節」品牌精神，長期致力於提升車輛安全，品牌亦持續依循全球安全技術發展方向，推進相關安全系統的導入與優化。

電動車領域，裕隆汽車具備整車量產能力，並投入國產電動車的開發與生產，為LUXGEN品牌打造台灣首部電動車，累積餘萬台的生產經驗，回應市場對多元動力車型的需求。LUXGEN長期將行車安全納入產品研發與驗證流程，過往曾針對U5車系，自主委託西班牙IDIADA實驗室，依歐規標準進行撞擊測試並公開結果。此次n⁷ LR透過製造廠裕隆汽車送測，完成TNCAP全項測試並取得五顆星最高評等，不僅展現研發團隊鴻華先進在主被動安全科技的實力、裕隆汽車的生產品質，也證明台灣自主品牌有能力為消費者提供更安心、可靠的純電移動選擇。

TNCAP為交通部指導推動之新車安全評等制度，透過一致化測試標準與資訊公開機制，協助消費者了解車輛安全表現，並引導產業持續提升整體行車安全水準。裕隆汽車獲TNCAP評等制度肯定，顯示其製造之國產燃油車與電動車在安全測試上品質卓越，未來裕隆汽車在秉持「以人為本、安全至上」理念，持續參與國內汽車產業品質與安全提升的進程。

TNCAP評等裕隆汽車送測，裕隆汽車生產製造車Nissan SENTRA 2025年測試五顆星。業者提供
TNCAP評等裕隆汽車送測，裕隆汽車生產製造車Nissan SENTRA 2025年測試五顆星。業者提供
裕隆汽車摘星工廠！2025最新出爐LUXGEN n⁷ LR測試五顆星。業者提供
裕隆汽車摘星工廠！2025最新出爐LUXGEN n⁷ LR測試五顆星。業者提供

裕隆集團 國產車 電動車 鴻華先進

