威剛、嘉里大榮、祥億三強聯手 啟動低碳智慧物流運輸鏈

因應全球淨零碳排與永續物流趨勢，威剛（3260）攜手嘉里大榮物流與祥億貨運，29日在嘉里大榮汐止物流中心舉辦「啟動低碳智慧物流運輸鏈・實現環保未來發表會」，對外展示低碳智慧物流整合成果。

發表會在經濟部產業發展署指導下推動，整合科技、物流與運輸業者的實務能量，展現台灣物流產業由示範走向落地、由單點走向系統化，以電動貨車、電動三輪車與智慧派車系統相互結合的綠色物流運輸模式，能有效降低物流配送整體碳排量約10%、提升車輛效率與安全性等，實現台灣低碳轉型的成效。

在示範場域導入「大車×小車」彈性運輸調度模式，結合電動貨車、電動三輪車與威剛所開發的智慧派車系統，針對都市末端最後一哩路配送場景進行實證。成果顯示能有效降低整體碳排放量約10%，降低空車率20%，減少車輛怠速時間20%，及降低危險駕駛發生率15%，並提升碳盤查與管理效率高達80%。同時，透過小型電動運具的高度機動性，有效縮短配送時間約30分鐘，降低噪音與空氣污染，提升城市物流效率與道路安全。

由威剛所開發的雲端智慧物流管理平台，涵蓋即時車輛監控、最佳化路徑規劃、能源與維運管理，及碳排放計算與ISO認證應用，協助企業精準掌握碳排數據，回應國際客戶對ESG與低碳供應鏈的要求。