快訊

裴洛西訪台是錯誤？美前國安顧問蘇利文坦言：代價遠超益處

113學年3所大專校院可用資金竟為負 台大可用資金110億居冠

北市跨年晚會維安升級！進場要金屬探測器安檢並開包檢查

韋能能源深耕十載 驅動十年再生能源轉型

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
韋能能源深耕十載，驅動十年再生能源轉型。圖／韋能能源提供
韋能能源深耕十載，驅動十年再生能源轉型。圖／韋能能源提供

韋能能源（Vena Energy）為韋能集團（Vena Group）旗下再生能源事業體，今年迎來深耕台灣十周年的重要里程碑。自2015年進入台灣市場以來，韋能能源與台灣能源轉型路徑同步前行，從早期的太陽光電案場開發，步成為台灣潔淨能源版圖中的關鍵力量。十年來，韋能能源在台灣已建置七座太陽能電廠，再生能源資產總計達412 MW，每年可穩定供應超過6.2億度綠電，約占全台太陽能發電量的4.65%，成為支持台灣綠電成長的關鍵力量之一。

⭐2025總回顧

韋能能源表示，過去十年間，公司持續擴大在台布局，憑藉卓越的工程與開發能力，樹立再生能源發展的新標竿。位於嘉義的義竹電廠曾是台灣最大的鹽灘地太陽能光電場，整體占地約80公頃，近三成區域保留為濕地與生態池，並設置生態島與鳥類棲地，透過長期生態監測，義竹案場成為兼顧太陽能開發與生物多樣性保育的示範。其場內「綠能生態教育館」於2020年啟用，至今已接待數千名來訪者，成為民營電廠推動環境教育的指標場域。

韋能能源台灣執行長李文正表示：「過去十年，韋能能源見證台灣推動能源轉型的決心與進展，我們很榮幸能成為這段旅程中堅定的夥伴。這十年也是我們在台灣深耕最深、與在地人民與社區共同扎根的十年。我們誠摯感謝政府、合作夥伴與居民的信任與支持，讓我們得以從土地出發，建立起穩固的再生能源基礎。」他並表示：「展望未來，我們將以七座太陽能案場與412MW再生能源資產為基礎，持續投入多元再生能源與創新，為台灣提供更潔淨、更穩定、更具韌性的綠電供應。」

能能源在台灣十年已建置七座太陽能電廠，再生能源資產總計達412MW，每年可穩定供應超過6.2億度綠電，成為支持台灣綠電成長的關鍵力量之一。圖／韋能能源提供
能能源在台灣十年已建置七座太陽能電廠，再生能源資產總計達412MW，每年可穩定供應超過6.2億度綠電，成為支持台灣綠電成長的關鍵力量之一。圖／韋能能源提供

太陽能電廠 再生能源 綠電 太陽光電

延伸閱讀

位速揪伴攻太陽能

南美館明年轉型重頭戲 館長龔卓軍：將推出「國際藝術雙年展」

「整座城市都是美術館」 台南美術館轉型串聯城市藝術能量

廚餘養豬轉型台中682社區大樓受影響 市府輔導清運

相關新聞

裕隆汽車製造NISSAN與LUXGEN車型 榮獲TNCAP五星評等

台灣新車安全評等制度（TNCAP，Taiwan New Car Assessment Program）今29日公布測試結...

台泥獲得全台首張水泥混凝土雙EPD認證 引領進入全環境數據時代

台泥（1101）29日宣布，該公司和平廠與蘇澳廠生產的「台泥卜特蘭石灰石低碳水泥」，以及台泥台北廠生產的「台泥卜特蘭石灰...

威剛、嘉里大榮、祥億三強聯手 打造綠色物流示範場域

因應全球淨零碳排與永續物流趨勢，威剛（3260）攜手嘉里大榮物流與祥億貨運，於今(29)日在嘉里大榮汐止物流中心舉辦「啟...

英飛凌達成100%綠電里程碑 加速邁向「2030年碳中和」目標

英飛凌近日宣布，公司遍布全球的生產基地和業務營運據點均已全面實現100%使用綠電。這標誌著英飛凌在全速邁向「2030年...

路易莎以咖啡為核心生活風格「白霧時光」展店新篇章

迎接品牌即將邁入20周年，路易莎集團再度展現持續創新的企圖心，正式推出全新生活風格餐飲品牌「白霧時光」。

打造科技與影視產業新聚落 林口力行段產業專用區土地標租案今招商

新北市政府推動產業升級再出招！為促進公有土地活化利用、帶動林口地區產業升級與就業機會，「林口區力行段第四種產業專用區土地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。