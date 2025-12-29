韋能能源深耕十載 驅動十年再生能源轉型
韋能能源（Vena Energy）為韋能集團（Vena Group）旗下再生能源事業體，今年迎來深耕台灣十周年的重要里程碑。自2015年進入台灣市場以來，韋能能源與台灣能源轉型路徑同步前行，從早期的太陽光電案場開發，步成為台灣潔淨能源版圖中的關鍵力量。十年來，韋能能源在台灣已建置七座太陽能電廠，再生能源資產總計達412 MW，每年可穩定供應超過6.2億度綠電，約占全台太陽能發電量的4.65%，成為支持台灣綠電成長的關鍵力量之一。
⭐2025總回顧
韋能能源表示，過去十年間，公司持續擴大在台布局，憑藉卓越的工程與開發能力，樹立再生能源發展的新標竿。位於嘉義的義竹電廠曾是台灣最大的鹽灘地太陽能光電場，整體占地約80公頃，近三成區域保留為濕地與生態池，並設置生態島與鳥類棲地，透過長期生態監測，義竹案場成為兼顧太陽能開發與生物多樣性保育的示範。其場內「綠能生態教育館」於2020年啟用，至今已接待數千名來訪者，成為民營電廠推動環境教育的指標場域。
韋能能源台灣執行長李文正表示：「過去十年，韋能能源見證台灣推動能源轉型的決心與進展，我們很榮幸能成為這段旅程中堅定的夥伴。這十年也是我們在台灣深耕最深、與在地人民與社區共同扎根的十年。我們誠摯感謝政府、合作夥伴與居民的信任與支持，讓我們得以從土地出發，建立起穩固的再生能源基礎。」他並表示：「展望未來，我們將以七座太陽能案場與412MW再生能源資產為基礎，持續投入多元再生能源與創新，為台灣提供更潔淨、更穩定、更具韌性的綠電供應。」
