威剛攜手嘉里大榮、祥億啟動低碳智慧物流鏈 汐止示範場域碳排降約1成

記憶體模組大廠威剛（3260）攜手嘉里大榮、祥億貨運推低碳智慧物流，29日在嘉里大榮汐止物流中心舉辦發表會，對外展示「低碳智慧物流運輸鏈」示範成果。此案在經濟部產業發展署指導下推動，整合電動貨車、電動三輪車與智慧派車系統，打造「大車×小車」彈性調度的最後一哩路配送模式。

威剛指出，示範場域導入其雲端智慧物流平台與智慧派車系統後，整體配送碳排可降低約10%，空車率與怠速時間各減少20%，危險駕駛發生率降15%，碳盤查與管理效率提升達80%；同時藉由小型電動運具機動性，配送時間可縮短約30分鐘，並有助降低噪音與空污。平台功能涵蓋即時車輛監控、路徑最佳化、能源與維運管理，以及碳排計算與ISO認證應用，協助企業回應ESG與低碳供應鏈需求。

嘉里大榮表示，將以「智慧物流×永續經營」為核心，持續擴大低碳運輸解決方案、推動綠色物流標準化與規模化；祥億貨運則強調透過實際導入電動運具與智慧監控，驗證低碳運輸在效率、安全與成本面的可行性，盼建立可複製、可擴散的模式，帶動更多運輸業者投入綠色轉型。