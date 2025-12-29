英飛凌達成100%綠電里程碑 加速邁向「2030年碳中和」目標

英飛凌近日宣布，公司遍布全球的生產基地和業務營運據點均已全面實現100%使用綠電。這標誌著英飛凌在全速邁向「2030年碳中和」目標的過程中又一重要的里程碑。

英飛凌也超額完成其2025年的中期減排目標，將範疇1和範疇2的碳排量較2019基準年減少了超過80%，超額完成了原計劃在2025年將碳排量（範疇1和範疇2）減排70%的中期目標。同時，在此期間，英飛凌的營收實現了翻倍增長。此外，今年5月，英飛凌的科學減排目標亦正式通過了「科學基礎減量目標倡議組織」（SBTi）的權威認證。

英飛凌董事會成員、數位轉型暨永續長Elke Reichart表示：「英飛凌的半導體產品和解決方案在滿足現代生活日益增長的能源需求的同時，協助整個社會加速低碳化轉型。與此同時，英飛凌自身也在持續創造價值的過程中推動低碳化進程。英飛凌遍佈全球的所有生產基地和業務營運據點均已實現100%使用綠電，我們為此深感自豪。」

英飛凌長期致力於減少生產製造過程中的二氧化碳排放，並提高資源利用效率。自2020年制定了宏大的氣候目標以來，持續取得穩健的進展。英飛凌在歐洲的製造據點早在2021年就全部實現100% 採用綠電，位於北美的製造據點也於次年跟進。位於馬來西亞居林和麻六甲的兩大據點則在2023年完全轉用綠電。2024至2025年間，位於中國、印尼和新加坡的工廠，以及全球所有研發中心、業務行銷據點也相繼完成向100%使用綠電的轉換。