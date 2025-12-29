快訊

福原愛認與江宏傑「婚後不久就感情破裂」 坦承當年太不成熟

中共明圍台軍演…國防部將開記者會回應！搶發監控機艦照秀海空戰力

學者：中共軍演公布精確座標 警惕飛彈越過台灣領空

台泥獲得全台首張水泥混凝土雙EPD認證 引領進入全環境數據時代

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台泥台北廠生產之卜特蘭石灰石水泥混凝土正式取得全台首張建材業EPD驗證，標誌著台灣建材業正式從單點碳排放觀測、演進至全維度環境影響揭露的新里程。台泥／提供
台泥台北廠生產之卜特蘭石灰石水泥混凝土正式取得全台首張建材業EPD驗證，標誌著台灣建材業正式從單點碳排放觀測、演進至全維度環境影響揭露的新里程。台泥／提供

台泥（1101）29日宣布，該公司和平廠與蘇澳廠生產的「台泥卜特蘭石灰石低碳水泥」，以及台泥台北廠生產的「台泥卜特蘭石灰石水泥混凝土」，正式取得第三類環境產品聲明（Environmental Product Declaration, EPD）認證。

⭐2025總回顧

台泥表示，這讓公司成為全台首家同時擁有水泥與混凝土兩項低碳建材「環境身分證」的企業，標誌著台灣建材業正式從單點碳排放觀測，演進至「全維度環境影響揭露」的新里程。

台泥表示，產業界過去多聚焦於政府法規規範的ISO 14067碳足跡驗證，然而隨著國際供應鏈對永續治理的要求日益嚴苛，單一的碳數據已不足以完整體現產品對生態的真實影響。

相對的，EPD是依據ISO 14025標準進行的嚴謹科學檢測，必須通過產品生命週期評估（LCA），除了揭露甲烷等影響全球暖化的溫室氣體數據外，更涵蓋了水資源使用與廢棄物處理等多項指標。透過這項自主行動，台泥自主性將台灣建材的數據水平拉升至國際標竿。

儘管台泥在台灣生產的水泥與混凝土主要服務於在地基礎建設而非出口導向，但台泥在營運管理上始終堅持，全球各區生產的水泥以一致的高標準要求自己。台泥強調，繼旗下葡萄牙與土耳其水泥子公司取得EPD後，台灣也迅速完成認證，將歐洲領先的環境數據治理經驗在地化。台泥表示，這代表台泥在台灣生產的石灰石低碳水泥與混凝土，具備與歐洲同等級的環境透明度，讓台灣的公共工程、高科技廠辦與綠建築客戶，不需面臨國際法規與數據斷層，直接享有最高規格的環境資訊支援。

與傳統碳足跡僅關注溫室氣體不同，台泥此次取得的雙EPD認證詳細揭露了多維度的環境指標。這包括透過科學監測確保水足跡的利用效率，落實生產過程中的水資源循環；同時，EPD也嚴格評估了產品對土壤酸鹼值影響的酸化潛勢、對水源養分平衡的優養化潛勢，以及對大氣臭氧層的損耗影響。

台泥表示，透過這些全方位數據的自主揭露，企業能以更具公信力的方式，向社會展示工業生產如何透過科學管控與技術升級，在支持在地建設的同時，最大程度地降低對台灣這片土地的整體負擔。

台泥強調，推動EPD認證是企業將複雜的工業流程轉化為公開、透明且可驗證科學證據的具體實踐。這不僅是技術上的領先，更是企業對永續發展所承諾的責任。透過數據透明化建立與社會的互信，台泥將協助在地客戶與國際趨勢無縫接軌，共同構築具備氣候韌性的綠色供應鏈。

台泥 水資源 廢棄物 基礎建設 暖化 綠建築

延伸閱讀

春雨進擊 攻低碳製程

進口免碳費掀風暴！他嘆台泥敗給成本現實 網熱議：便宜水泥誰不買？

蘇澳港防空汙再升級 台泥卸料區導入智慧化減汙灑水系統

台泥挺台版CBAM明年試申報 點出兩個關鍵點

相關新聞

路易莎以咖啡為核心生活風格「白霧時光」展店新篇章

迎接品牌即將邁入20周年，路易莎集團再度展現持續創新的企圖心，正式推出全新生活風格餐飲品牌「白霧時光」。

路易莎多品牌戰線擴大 白霧時光明年開8店、明年全集團家數上看650家

迎接品牌即將邁入20周年，路易莎咖啡（2758）持續擴大餐飲版圖，29日正式推出全新生活風格餐飲品牌「白霧時光」，作為集...

統一企業董事長羅智先：2026變數太多 過一天算一天

統一企業集團（1216）董事長羅智先對2026年景氣展望「變數太多沒有辦法預測、過一天算一天」。

信用管制沒放寬 12月消費者購屋信心小幅下滑

國立中央大學台灣經濟發展研究中心發佈最新消費者信心指數（CCI），與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標部分，2...

英飛凌達成100%綠電里程碑 加速邁向「2030年碳中和」目標

英飛凌近日宣布，公司遍布全球的生產基地和業務營運據點均已全面實現100%使用綠電。這標誌著英飛凌在全速邁向「2030年...

台泥獲得全台首張水泥混凝土雙EPD認證 引領進入全環境數據時代

台泥（1101）29日宣布，該公司和平廠與蘇澳廠生產的「台泥卜特蘭石灰石低碳水泥」，以及台泥台北廠生產的「台泥卜特蘭石灰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。