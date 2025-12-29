路易莎以咖啡為核心生活風格「白霧時光」展店新篇章

迎接品牌即將邁入20周年，路易莎集團再度展現持續創新的企圖心，正式推出全新生活風格餐飲品牌「白霧時光」。

「白霧時光」的成立，成為路易莎集團旗下第八個品牌，之前有青焰炭火熟成牛排(6間)、初泰Pikul(3間)、Selfroom Workoutplace(1間)、玖仰茶食文化(9間)、丹生炊事(1間)、SUN BERNO光焙若蔬食(3間)及Louisa Bakery(2間)，不斷翻轉外界對咖啡品牌的想像，從一杯咖啡出發，延伸至全方位生活，持續為台灣咖啡文化開啟更多的可能。

創新營運模式，以咖啡生活為核心，串聯複合飲食、社交文化與場域交融的無限可能，開啟未來展店的全新篇章。

29日正式亮相的「白霧時光」旗艦概念店，位於新板傑仕堡，擁有兩百多坪、挑高超過七米、多功能的開放空間，落地窗外綠意盎然，別具度假休閒情趣，現場有手沖咖啡、創意料理，職人展演烘焙麵包、現烤披薩等，還有特調微醺飲品，提供消費者全日餐飲生活體驗。

「白霧時光」顛覆過往咖啡館的既定印象，也不同於路易莎咖啡的功能服務取向，而是透過場域經營一種生活風格。可因應不同場域延伸的創新概念，營造一種更自由、更有層次的多元體驗，吧台區分為兩面，除了嚴選各種頂級咖啡外，另一面則有高腳椅欣賞職人為你調製的飲品；現做糕點區，能夠細細品味師傅如何從麵粉烘焙出美味麵包、披薩；白霧餐桌區提供早午餐及晚餐用餐體驗，兩小時用餐時限後，可移至近百坪的時光自由區繼續享用，該區設置高低階梯座位，重新詮釋咖啡館的使用方程式，讓顧客都能在同一空間中找到最適合自己的角落，彼此互不干擾，卻能共享生活節奏，自在停留的場景。

「白霧時光」的創意源自路易莎董事長暨創辦人黃銘賢近20年來的夢想：「當我開第一家咖啡店時，就一直想要做出有現烤麵包的豐盛早午餐，配上精品咖啡的幸福感，尤其是在阿爾卑斯山下白霧晨曦中享用更是美好…但是，當初沒錢只能窩在破爛小店賣咖啡，如今這個對咖啡經營的長期理想，透過近年來多品牌餐飲發展成熟，才能匯集精華逐漸實現全生活風格，發展出路易莎未來的全新營運模式。」目前已經有知名連鎖飯店及商場即將進駐，可以因應不同場域環境，將旗艦店的內容進行彈性調整導入。

「白霧時光」的創新營運模式，讓每個座位發揮最大的效益，多元品項展演，增加消費者的購買頻次，客單價從路易莎的一百多元，跳增到四百多元。

在餐飲設計上，仍然秉持路易莎集團的精品平價精神，從百元的早餐、兩百多元的早午餐到三、四百元的排餐，提供近百道結合地中海風味、義式料理與台式元素等，發展出更具彈性與選擇性的餐食結構。

很多消費者除了精選餐食系列外，也會體驗創意調飲，或者挑選麵包糕點及披薩等帶走，過往鮮少經營的夜間時段，也進一步延伸生活想像，提供精釀啤酒等，搭配簡單小點，讓空間從白天自然轉換為夜晚放鬆微醺的場景，營造一種「下班後也能安心停留」的氛圍。