打造科技與影視產業新聚落 林口力行段產業專用區土地標租案今招商

新北市政府推動產業升級再出招！為促進公有土地活化利用、帶動林口地區產業升級與就業機會，「林口區力行段第四種產業專用區土地標租案」29日正式啟動招商，引進具前瞻性之科技產業及影視相關產業，打造新北市產業發展新據點。收件截止至今年3月30日下午5時整止，歡迎有意願的業者把握投資良機。

經發局長盛筱蓉表示，林口區具備良好交通條件與生活機能，不僅鄰近國道與捷運，市府亦與中央合作推動林口匝道增設、105市道新闢案及林口輕軌規劃等重大建設，提升整體可及性。生活方面，區域內擁有多所雙語學校與大型商場，兼顧產業與民生發展，成為企業設廠與員工安居的首選之地。

盛局長指出，本次招商基地緊鄰民視總部大樓，招商重點鎖定資通訊、5G、人工智慧（AI）等科技產業，可設置研發、製造、辦公室及企業營運總部等，影視或其周邊相關產業亦可進駐，期透過引進優質企業，形塑林口產業聚落，提升整體產業競爭力。

經發局說明，本次公告招商「林口區力行段第四種產業專用區土地標租案」土地面積合計約1.34公頃，屬第四種產業專用區，區位條件良好、交通便捷，具備發展高附加價值產業之優勢。本案依新市鎮開發條例，採公開標租並設定地上權的方式辦理，地上權存續期間為30年，優先續約契約年限為10年，優先續約以2次為限。