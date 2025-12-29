快訊

福原愛認與江宏傑「婚後不久就感情破裂」 坦承當年太不成熟

中共明圍台軍演…國防部將開記者會回應！搶發監控機艦照秀海空戰力

學者：中共軍演公布精確座標 警惕飛彈越過台灣領空

打造科技與影視產業新聚落 林口力行段產業專用區土地標租案今招商

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
「林口區力行段第四種產業專用區土地標租案」鎖定資通訊產業、5G、人工智慧（AI）、大數據，以及影視相關產業，形塑林口科技與影視產業聚落，提升整體產業競爭力。圖／新北市政府經發局
「林口區力行段第四種產業專用區土地標租案」鎖定資通訊產業、5G、人工智慧（AI）、大數據，以及影視相關產業，形塑林口科技與影視產業聚落，提升整體產業競爭力。圖／新北市政府經發局

新北市政府推動產業升級再出招！為促進公有土地活化利用、帶動林口地區產業升級與就業機會，「林口區力行段第四種產業專用區土地標租案」29日正式啟動招商，引進具前瞻性之科技產業及影視相關產業，打造新北市產業發展新據點。收件截止至今年3月30日下午5時整止，歡迎有意願的業者把握投資良機。

⭐2025總回顧

經發局長盛筱蓉表示，林口區具備良好交通條件與生活機能，不僅鄰近國道與捷運，市府亦與中央合作推動林口匝道增設、105市道新闢案及林口輕軌規劃等重大建設，提升整體可及性。生活方面，區域內擁有多所雙語學校與大型商場，兼顧產業與民生發展，成為企業設廠與員工安居的首選之地。

盛局長指出，本次招商基地緊鄰民視總部大樓，招商重點鎖定資通訊、5G、人工智慧（AI）等科技產業，可設置研發、製造、辦公室及企業營運總部等，影視或其周邊相關產業亦可進駐，期透過引進優質企業，形塑林口產業聚落，提升整體產業競爭力。

經發局說明，本次公告招商「林口區力行段第四種產業專用區土地標租案」土地面積合計約1.34公頃，屬第四種產業專用區，區位條件良好、交通便捷，具備發展高附加價值產業之優勢。本案依新市鎮開發條例，採公開標租並設定地上權的方式辦理，地上權存續期間為30年，優先續約契約年限為10年，優先續約以2次為限。

延伸閱讀

「祈福RUN林口」路跑近四千人響應

解鎖山坡地！南投市首波17公頃土地解編 獲農業部核定

遺產稅申報便民措施有雷 他多做一動作少繳15萬稅金

哥占弟土地建神壇未獲同意 需拆屋還地賠53萬租金

相關新聞

路易莎以咖啡為核心生活風格「白霧時光」展店新篇章

迎接品牌即將邁入20周年，路易莎集團再度展現持續創新的企圖心，正式推出全新生活風格餐飲品牌「白霧時光」。

路易莎多品牌戰線擴大 白霧時光明年開8店、明年全集團家數上看650家

迎接品牌即將邁入20周年，路易莎咖啡（2758）持續擴大餐飲版圖，29日正式推出全新生活風格餐飲品牌「白霧時光」，作為集...

統一企業董事長羅智先：2026變數太多 過一天算一天

統一企業集團（1216）董事長羅智先對2026年景氣展望「變數太多沒有辦法預測、過一天算一天」。

信用管制沒放寬 12月消費者購屋信心小幅下滑

國立中央大學台灣經濟發展研究中心發佈最新消費者信心指數（CCI），與台灣房屋集團合作調查的「購買房地產時機」指標部分，2...

英飛凌達成100%綠電里程碑 加速邁向「2030年碳中和」目標

英飛凌近日宣布，公司遍布全球的生產基地和業務營運據點均已全面實現100%使用綠電。這標誌著英飛凌在全速邁向「2030年...

台泥獲得全台首張水泥混凝土雙EPD認證 引領進入全環境數據時代

台泥（1101）29日宣布，該公司和平廠與蘇澳廠生產的「台泥卜特蘭石灰石低碳水泥」，以及台泥台北廠生產的「台泥卜特蘭石灰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。