路易莎多品牌戰線擴大 白霧時光明年開8店、明年全集團家數上看650家

迎接品牌即將邁入20周年，路易莎咖啡（2758）持續擴大餐飲版圖，29日正式推出全新生活風格餐飲品牌「白霧時光」，作為集團邁向多品牌經營的重要新拼圖。董事長黃銘賢表示，「白霧時光」將成為集團第二個連鎖咖啡品牌，明年預計展店八家；主力品牌路易莎咖啡明年則規畫再開40至50家門市，加上青焰炭火熟成牛排、健身房等品牌同步擴張，全集團門市數將由今年底約580家，明年成長至650家，其中路易莎咖啡門市將正式突破600店關卡。

黃銘賢指出，路易莎今年營收可望突破30億元，隨著各品牌全力展店，明年整體營收目標成長45%至50%，上看45億元，並不排除在條件成熟下啟動併購計畫，補齊集團版圖。

作為全新品牌，「白霧時光」與既有的「路易莎咖啡」在定位上明顯區隔。黃銘賢表示，路易莎咖啡屬於服務與功能性品牌，主要滿足學生、通勤族在快節奏生活中的日常需求；「白霧時光」則回到他最初創業的夢想，以咖啡為核心，結合優質早午餐與晚餐，提供完整空間與生活風格體驗，讓消費者願意長時間停留。

「白霧時光」在空間與營運設計上導入多項創新元素，包括以吧檯作為空間重心，並採用雙面吧檯設計，正面專注咖啡製作，背面負責茶飲與果汁；生產區與用餐區僅隔一牆，讓顧客可近距離觀看麵包製程，並使用高規格石板烤箱烘焙歐式麵包。座位規畫上，區分為需預約、限時兩小時的「定位區」，以及免預約、不限時的「時光區」，即便用餐時間結束，顧客仍可轉往「時光區」續留，展現以「停留經濟」為核心的經營思維。

此外，黃銘賢指出，「白霧時光」採模組化設計，可因應40坪至200坪不同店型需求，展店模式具高度彈性，未來可視地點條件調整為純咖啡吧、咖啡加麵包、咖啡加早午餐，甚至結合共享空間的多元型態。

在集團層面，路易莎正同步強化總部體質，建立「大總部」架構，引進大量專業經理人，強化資訊系統、AI導入、工程維修與後勤支援，雖短期人力成本明顯增加，但被視為支撐多品牌擴張的必要投資。黃銘賢表示，未來多品牌營收占比將逐步拉高，明年非路易莎咖啡品牌的營收占比，預計可超過整體營收的五成。

海外布局方面，路易莎規畫2026年進軍美國與柬埔寨市場，預計首季開出，未來海外全面採取品牌授權模式，由當地夥伴主導經營，集團持股約三成，負責品質與品牌控管，包括新加坡市場也預計轉型。黃銘賢強調，明年發展重心仍將放在台灣市場，在熟悉且有把握的領域持續擴張，透過強大的總部支援體系，推動集團下一階段成長。