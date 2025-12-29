西門商圈三角窗透天店面飆高價！餐飲業砸2.5億無貸款搶進

快訊

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
住商機構觀察台北地政雲最新揭露，西寧南路一處2層透天店面，建物坪數共約51.9坪，土地坪數約28.7坪，10月時以總價2.5億元成交，由知名連鎖餐飲業者無貸款買下，為今年至今第三棟由私法人購置的西門商圈透天店面。住商機構提供
住商機構觀察台北地政雲最新揭露，西寧南路一處2層透天店面，建物坪數共約51.9坪，土地坪數約28.7坪，10月時以總價2.5億元成交，由知名連鎖餐飲業者無貸款買下，為今年至今第三棟由私法人購置的西門商圈透天店面。

據悉，該案現況一、二樓為不同業者進駐，而該交易為餐飲業者無貸款買下。

住商不動產西門捷運加盟店店東劉家豪分析，該案若以土地來看，土地成交單價近870萬元，屬近期西門商圈較高單價之交易，主因為該案位處西寧南路與武昌街二段交接處，又為三角窗店面，且正面獅子林商業大樓，又鄰近近期西門商圈熱點的「DON DON DONKI (唐吉訶德)西門店」，不管是地段位置、店面面向都相當卓越，如餐飲業者進駐，確實易於吸引人流，且又能為品牌創造大量曝光，因此價格自然鍍金。

賴志昶指出，北市商圈景氣隨著全台景氣向好，人潮逐漸回流至疫情前夕盛況，其中西門町商圈為知名觀光商圈，根據交通部觀光署統計，1~10月西門町商圈累計觀光人次高達2162.6萬人，高居北部冠軍，顯示其商圈歷久彌新的地位，而在觀光人潮穩定加持之下，令店面價位水漲船高，也讓知名餐飲業者願捧高價買下。

賴志昶分析，此類業者入手該店面，一來除能有品牌展店空間，二來觀察該業者過往經驗，也可能是購置來獲取穩定租金金流，三是由於地段相當精華，長期持有亦可期待未來增值空間，屬於短、中、長期皆適宜的交易。

