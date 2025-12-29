統一企業董事長羅智先：2026變數太多 過一天算一天

統一企業集團（1216）董事長羅智先對2026年景氣展望「變數太多沒有辦法預測、過一天算一天」。

羅智先分析，明年各種經濟因素變化太多，不管是景氣還是食品產業的展望真的沒有辦法預測「過一天算一天」， 相信整個經濟大環境到各企業都有能力可以克服所有問題 ；事實上對於未來會怎麼變化，憑良心講個人比較不太能夠預測，整個變化太大覺得很難看懂，所以看不懂是正常的 說真的對於看得懂的人，也很想請教他們，所以我們都是正常人。

至於零售業景氣，羅智先認為，零售業基本上它的波動不會很大，但是它還是會受大家購買力的影響，其實我覺得投入的商家也越來越多需求還是很固定，在分食的效應之下，感覺起來還是蠻緊張的，所以大家會覺得比較辛苦 。