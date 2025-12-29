為何瑞幸登台難複製中國成功？ 路易莎董座揭三大關鍵原因

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
路易莎董事長黃銘賢直言，瑞幸在台灣市場「會非常辛苦」，並點出三大關鍵原因，包括商業模式過時、打不過超商咖啡的價格與密度以及展店受限、只能做最難的街邊店。記者嚴雅芳／攝影
路易莎（2758）全新生活風格餐飲品牌「白霧時光」正式亮相，持續擴大集團在咖啡與餐飲版圖的布局。談及中國連鎖咖啡品牌「瑞幸咖啡」登台議題，路易莎董事長黃銘賢直言，瑞幸在台灣市場「會非常辛苦」，並點出三大關鍵原因，直指其商業模式與台灣市場結構存在明顯落差。

黃銘賢表示，瑞幸採用的是「台灣20年前的咖啡商業模式」。他回顧台灣咖啡市場演變指出，早期從「壹咖啡」、85度C到路易莎，皆屬於以街邊店為主的連鎖咖啡型態，而這類模式早在20年前就因超商咖啡崛起而被成為競爭紅海。他形容，當年7-Eleven快速鋪設CITY CAFE，「我們一覺醒來，一家店多了十幾個競爭對手，被台灣密集的超商咖啡包圍」，超商咖啡價格只要20元出頭，對傳統咖啡店形成壓倒性衝擊，導致台灣多數連鎖咖啡品牌在短時間內全面潰散。

黃銘賢指出，瑞幸在台灣同樣面臨超商咖啡的強力競爭，不論在價格、密集度或寄杯文化上，都難以抗衡。他直言，瑞幸的買一送一「還是比超商咖啡貴」，而店鋪密度也遠不及超商體系，「誰手上沒有幾百杯超商寄杯券？」在這樣的消費習慣下，瑞幸要培養穩定客群並不容易。

此外，瑞幸在台灣的展店條件亦受限。黃銘賢指出，瑞幸難以進入公家機關、校園及高科技園區等高人流場域，能選擇的多半是經營難度最高的街邊店，「台灣這幾年下來，街邊店是最難經營的」，相較之下，商場仍有相對生存空間。他直言，瑞幸「選了競爭對手最多的市場，又只能開最難經營的店型」，發展前景勢必艱辛。

黃銘賢也回顧路易莎能在台灣咖啡市場存活的關鍵，並非單靠賣咖啡，而是在超商咖啡衝擊下率先轉型，提供三明治與舒適空間，滿足消費者長時間停留需求。他強調，「如果我不提供空間，我一個客人都沒有」，這正是路易莎能在CITY CAFE夾擊下走到今天的原因。對於瑞幸在台灣的後續發展，他坦言仍有待觀察，但以目前市場結構來看，「會很艱辛」。

