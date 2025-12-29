今年推案總銷2.1兆元、年減11.2% 賴正鎰：明年房市仍看央行臉色

鄉林不動產研究室29日發布房市報告，今年全台推案總銷約2.1兆元，年減11.2%，推案戶數8.9萬戶，年減13.2％，鄉林集團董事長賴正鎰表示，明年房市「還是要看央行決策的臉色」，預估明年呈現「量跌、價穩、但蛋白區微下跌」格局。

賴正鎰表示，明年上半年和今年3、4季差不多的局勢，但第3季起有回春機會，主要是進入年底選舉期，政府可望宣布利多或鬆綁政策，但蓋房高成本，加上通膨仍在，「買房抗通膨」趨勢不變，預期價格持穩。

據各地不動產開發公會及市調資料統計推估，今年推案總銷約2.1兆元，年減11.2%，戶數減少比較明顯，剩下8.9萬戶各地預售建案的成交速度趨緩，其中三、四年前就買預售屋者，陸續進入完工後交屋期的貸款對保階段，卻面臨貸不到款、排隊撥款及利率偏高等三大問題，被迫延後交屋，最令購屋者困擾。

賴正鎰表示，原本去年底預估今年全台推案量可能降3成，剩下1.8兆元，但實際卻還有2.1兆元，這是因為開發商礙於有18個月開工令的壓力，怕被砍土建融貸款，所以被迫開工，造成推案總量還能維持，僅短少11%，但房市僅剩下一、兩成的銷售量，僅部分品牌及產品規劃符合市場，尚有個案表現七、八成的銷售佳績，在18個月開工令下，預估明年總推案量應是持平，約在2兆元上下，年減6至8%。

展望2026年，賴正鎰表示，國際降息、匯率貶值與供給稀缺三大要素下，預測房市將有三大趨勢。

第一，量平價穩，成本支撐：開發商手頭土地吃飽飽，採保守推案且不再購地，土地交易減少1至2成，地價雖有15至20%的跌幅，但建築成本每年還有2%-3%漲幅，像是工資未降，加上AI用電量需求高的關係，造成銅價創高，台北15樓的RC結構造價每坪28萬元，鋼構也要36萬元，其餘都會區每坪造價18～20萬元，在「原料稀缺」與「高營建成本」支撐下，開發商每年3%利潤都被土地成本吃光，房價欲小不易，除非地價回歸正常，不再亂喊價，才能讓房價回歸正常，不會維持在高點。

第二，抗綠色通膨的買盤進場：因應環保要求、低碳技術的投入以及綠色資源的稀缺，進而導致物價上漲的綠色通膨，讓高資產族群與出口商將把資金轉入具備保值效益的不動產，像是台北的北投、士林、南港與中山區，新北的板橋以及台中的十三期跟水湳。