統一電商如何發展？羅智先：浸在水裡感受溫度、有在游但姿勢不太好

統一集團（1216）去年收購Yahoo台灣電商、再認購網家股份，進軍電商通路企圖明顯。統一集團董事長羅智先表示，電商非常有趣，他笑說，雖然統一集團目前在電商領域「只有電，但距離電商還有些距離」，集團有很多空間。尤其感受到現在的電商再過兩三年可能不一樣，未來還有很多新的模式會出來，對集團來講還「浸在水池裡感受溫度，有在游但姿勢不太好」至少有個環境可以在裡面感受一下 。

當被問及對蝦皮店到店的看法時，羅智先表示，蝦皮也在思考，過去向便利商店支付的取貨費用，與自己開設實體店面相比，哪種模式更具優勢。他指出，再好的事情都會有天花板。他判斷，對所有企業一樣，每個事情都有好幾個選擇並存、不會押在同條路上，「永遠不知道哪塊雲會下雨」。羅智先認為，零售業服務的是整個社會，而許多現象都需要深思熟慮後再選擇經營模式，因為不可能滿足所有社會需求。

關於uniopen會員生態圈的未來，羅智先表示，最初推出這個計劃是因為消費者反應過於分散，集團希望能將所有事務整合在一起。因此，統一集團將各項資源集中在同一屋簷下。實際運作後發現，這個「屋子」遠比預期的大，並且越來越多的人參與其中。

他認為，如果能提供更多便利和有趣的體驗，消費者將會更喜歡這樣的互動，並且積極參與。他指出，OPENPOINT在這個過程中扮演了非常重要的角色，每天的新點子數量不斷增加，構想也與社會的期待越來越契合。然而，要將這一切做好，需要進行大量的實驗和調整。

此外，統一超商（2912）最近推出了「無人取貨、微型倉」的測試，羅智先坦言，無人取貨模式引發了一些抱怨，尤其是電力問題和設備故障時可能帶來的困擾。他表示，這一模式目前仍在取得平衡中，雖然未來人力將會更加缺乏，但無人取貨的比例將會逐漸增加，但具體比例尚不確定。