快訊

日本新宿女子當街被刺多刀！她曝兇嫌身分 警追緝中

零逾放破功！土銀爆2.34億違約 專家示警：建商開始撐不住

雨亂台北跨年 101跨年煙火最佳觀賞地點在哪？氣象專家給答案

聽新聞
0:00 / 0:00

統一電商如何發展？羅智先：浸在水裡感受溫度、有在游但姿勢不太好

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
統一集團擴大物流布局，斥資百億元在台南新市打造的物流園區啟用。圖左為統一美麗事業董事長高秀玲、右為統一董事長羅智先。記者林海／攝影
統一集團擴大物流布局，斥資百億元在台南新市打造的物流園區啟用。圖左為統一美麗事業董事長高秀玲、右為統一董事長羅智先。記者林海／攝影

統一集團（1216）去年收購Yahoo台灣電商、再認購網家股份，進軍電商通路企圖明顯。統一集團董事長羅智先表示，電商非常有趣，他笑說，雖然統一集團目前在電商領域「只有電，但距離電商還有些距離」，集團有很多空間。尤其感受到現在的電商再過兩三年可能不一樣，未來還有很多新的模式會出來，對集團來講還「浸在水池裡感受溫度，有在游但姿勢不太好」至少有個環境可以在裡面感受一下 。

⭐2025總回顧

當被問及對蝦皮店到店的看法時，羅智先表示，蝦皮也在思考，過去向便利商店支付的取貨費用，與自己開設實體店面相比，哪種模式更具優勢。他指出，再好的事情都會有天花板。他判斷，對所有企業一樣，每個事情都有好幾個選擇並存、不會押在同條路上，「永遠不知道哪塊雲會下雨」。羅智先認為，零售業服務的是整個社會，而許多現象都需要深思熟慮後再選擇經營模式，因為不可能滿足所有社會需求。

關於uniopen會員生態圈的未來，羅智先表示，最初推出這個計劃是因為消費者反應過於分散，集團希望能將所有事務整合在一起。因此，統一集團將各項資源集中在同一屋簷下。實際運作後發現，這個「屋子」遠比預期的大，並且越來越多的人參與其中。

他認為，如果能提供更多便利和有趣的體驗，消費者將會更喜歡這樣的互動，並且積極參與。他指出，OPENPOINT在這個過程中扮演了非常重要的角色，每天的新點子數量不斷增加，構想也與社會的期待越來越契合。然而，要將這一切做好，需要進行大量的實驗和調整。

此外，統一超商（2912）最近推出了「無人取貨、微型倉」的測試，羅智先坦言，無人取貨模式引發了一些抱怨，尤其是電力問題和設備故障時可能帶來的困擾。他表示，這一模式目前仍在取得平衡中，雖然未來人力將會更加缺乏，但無人取貨的比例將會逐漸增加，但具體比例尚不確定。

羅智先 統一集團

延伸閱讀

統一首座百億物流園區開幕 羅智先：將開啟物流新篇章

北車隨機攻擊事件遭批橫向聯繫未整合、無統一防災標準 交長回應了

統一斥資百億「新市物流園區」謝土暨開幕啟用典禮

大全聯家電尾牙大賞開跑！五大優惠狂送 全電商元旦限定滿萬折千

相關新聞

統一企業董事長羅智先：2026變數太多 過一天算一天

統一企業集團（1216）董事長羅智先對2026年景氣展望「變數太多沒有辦法預測、過一天算一天」。

為何瑞幸登台難複製中國成功？ 路易莎董座揭三大關鍵原因

路易莎（2758）全新生活風格餐飲品牌「白霧時光」正式亮相，持續擴大集團在咖啡與餐飲版圖的布局。談及中國連鎖咖啡品牌「瑞...

統一電商如何發展？羅智先：浸在水裡感受溫度、有在游但姿勢不太好

統一集團（1216）去年收購Yahoo台灣電商、再認購網家股份，進軍電商通路企圖明顯。統一集團董事長羅智先表示，電商非常...

家樂福頻關店、即將更名？統一集團董座羅智先首度透露未來方向

家樂福今年關店潮頻傳，今年以來已經連關了四家店，針對市場疑問，統一集團董事長羅智先首次發表回應，他表示，關店主要是因為房...

西門町三角窗飆天價！麻辣鍋業者砸2.5億元無貸款搶進

最新實價揭露，西門商圈西寧南路一處三角窗透天店面，10月以總價2.5億元由知名連鎖麻辣鍋業者以無貸款買下，為今年至今第三...

今年推案總銷2.1兆元、年減11.2% 賴正鎰：明年房市仍看央行臉色

鄉林不動產研究室29日發布房市報告，今年全台推案總銷約2.1兆元，年減11.2%，推案戶數8.9萬戶，年減13.2％，鄉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。