統一首座百億物流園區開幕 羅智先：將開啟物流新篇章

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
統一企業集團「新市物流園區」於29日舉行謝土暨開幕啟用典禮。記者侯思蘋／攝影
統一企業集團「新市物流園區」於29日舉行謝土暨開幕啟用典禮。記者侯思蘋／攝影

統一企業集團（1216）「新市物流園區」於29日舉行謝土暨開幕啟用典禮。統一集團董事長羅智先表示，新市物流園區是統一集團第一個全天候、全時段、全溫層的整體作業物流園區，裡頭集合集團七個主要物流體系，與外部物流體系，所有員工高達千人，每日進出車輛也近千輛，將是統一集團物流的全新篇章。

園區基地土地為統一企業自有，面積約2.59萬坪，第一期工程已完工，總樓地板面積約達5萬坪，整體投資金額（含土地）高達新台幣100億元。

園區主要建物包括地下一層至地上九層之物流中心大樓，以及地下一層至地上六層之物流營運總部大樓。

羅智先表示，新市物流園區竣工歷時五年，其中更是歷經四年的疫情，過程雖充滿辛苦與艱辛，但都保持工程平安，物流園區的建成充滿挑戰，但也充滿希望。

羅智先說，統一物流園區陸續完工啟動中部、北部、南部物流園區，待全部運作後，能更有效整合內部人事物資源，有更好的機制服務全台社會大眾。

新市物流園區為統一企業集團首座24小時營運且結合常溫、低溫（冷藏、冷凍）等多溫層的智慧物流園區，全面導入智慧物流與自動化設備，提升整體物流作業效率與服務品質。

目前進駐園區之集團物流公司與關係企業，包含捷盟行銷（常溫物流）、統昶行銷（冷鏈物流）、大智通文化行銷（EC 物流）、統一速達（宅配服務）、捷盛運輸（多溫層配送）、統一精工（物流車專用加油站）及統流開發（物流園區之開發興建與營運管理），形成完整的一站式物流服務體系。

除集團物流關係企業外，園區亦對外開放物流業者進駐，憑藉鄰近南部科學園區之地利優勢，具備吸引科技產業與專業物流業者群聚發展的潛力。日本NX 集團在台投資成立之子公司「NX 臺灣國際物流」，亦於園區內設立台南 NEXT11 倉庫，結合其全球物流服務網絡，提供南部地區客戶國際化物流服務。

在園區管理方面，導入塔台式車輛管理系統，透過車輛管理 APP 即時通知物流車輛進出園區，並結合AI影像辨識系統與電子告示牌系統，有效提升交通調度效率與安全性，確保園區內外交通順暢。

統一企業集團已於全台北、中、南等地，陸續規劃百億元等級的複合式大型物流園區，新市物流園區為首座完成興建並正式營運之計畫案。未來自2026年起，將陸續啟用第二座台中港物流園區；第三座桃園民豐物流園區預計於2028年啟用；第四座、投資金額最高達235 億元的桃園航空城物流園區，則預計於2029 年正式啟用，持續強化全台物流佈局。

統一新市物流園區舉辦啟用儀式，統一集團董事長羅智先（圖左）、統一美麗事業董事長高秀玲出席。記者侯思蘋／攝影
統一新市物流園區舉辦啟用儀式，統一集團董事長羅智先（圖左）、統一美麗事業董事長高秀玲出席。記者侯思蘋／攝影

