家樂福頻關店、即將更名？統一集團董座羅智先首度透露未來方向

家樂福今年關店潮頻傳，今年以來已經連關了四家店，針對市場疑問，統一集團董事長羅智先首次發表回應，他表示，關店主要是因為房東有新的規劃，羅智先說，很有趣的是，關了店後並沒有影響營收，所以很多門市的配置有很多只是一廂情願罷了。對於家樂福展店並不是很擔心，相對而言，他認為經營模式更重要。

羅智先觀察到，現今的量販店和超市與過去有很大的不同。從人口結構來看，一人一戶的比例達三分之一，對量販店來說是一大挑戰，尤其是量販店的面積較大，因此內容的規劃尤為重要。現在家樂福並不急於展店，而是重新思考量販店和超市在當前社會中應扮演的角色。在這個過程中，若房東有新規劃，家樂福也會順應關店，讓發展自然進行。

對統一集團而言，展店並不是難事，難的是該開設何種門市。他將其比作影印機，若只是一張白紙印出來，結果還是白紙，真正重要的是規劃內容和新模式。

現家樂福近期宣布將進行改名，外界普遍認為與高昂的權利金費用有關。羅智先解釋，權利金費用確實高昂，但並非主要原因。更大的原因在於，量販店屬於地緣性事業，而品牌又是一項重要資產，必須妥善維護。他指出，若要繼續使用外商品牌名稱，需要對方的內部核准，而台灣與法國的距離甚遠，雙方的品牌理解與溝通成本遠高於權利金。因此，羅智先幽默地說：「路有很多條，但唯一的路是有道理的路。」他強調，零售業是一場每天都在進行的考試，最重要的是從數字中看出市場是否認可，這也是他們最大的挑戰，而現在舊有的經營模式已經行不通了。

對於更名，羅智先說，家樂福的品牌名稱已達天花板，實在難以找到更好的名稱，許多想法更早已被註冊。元旦過後，將邀請相關人員進行票選，來選擇最適合的新名稱。

至於家樂福的營收展望，羅智先表示，雖然不急於展店，但會保持穩定的營收。他解釋道，營收的增長其實是一個簡單的算術問題：進店的人數乘以客單價，而客單價則來自商品與服務。當消費者進店但沒有消費時，這就需要深思，為什麼會發生這種情況？因此，必須對商品結構進行深入思考。羅智先指出，無論是家樂福、超市還是便利商店，未來若獨居戶比例持續上升，他們將更專注於如何滿足一人住戶的需求。

羅智先強調，家樂福每天都在進行轉型，各行各業的變革都是如此，雖然消費者不一定能感受到改變，但當改變真正顯現時，往往是早就開始努力的結果。他指出，做好99分大家可能不會注意到，但做到100分才會被看見，這也被視為理所當然。然而，實際上，大多數人走到70分就會放棄，因為過程太無聊、太孤單。他常說，不要以為成功很容易，「成功是不正常的事」，真正成功的人是極少數，只有媒體報導了，他們的成功才顯得觸手可及。

因此對家樂福的未來轉型，羅智先說，他不喜歡過於劇烈的改變，因為組織的變動就像人的成長一樣，劇烈變動往往不是好事。他更喜歡有緩衝、慢慢來，「要很激烈的改變是非常悲哀的事」，這是已經很絕望的時候的方法，而對外放大炸彈的轉型對組織來講是很大的斷裂。