房市信心仍低迷 今年交易恐探35年次低

房市觀望氣氛未散，民眾進場意願續偏保守。中央大學台經中心公布12月「購買房地產時機」指標為92.63點，月減1.63點、年減7.21點，指數不僅連續走低，也持續落在100點以下的悲觀區間。台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴指出，明年房市將延續「量平、價盤整」，部分中小型建商恐面臨資金壓力，大型建商則繼續盤整因應。

中央大學台經中心執行長吳大任表示，今年房地產指數在3月跌破100點後，11月出現止跌回升，關鍵因素在於央行政策調整逐步發酵，包括將新青安房貸移出《銀行法》72-2條限制，讓銀行在房貸資金運用上更具彈性，以及換屋族切結期限由一年延長至一年半，對市場信心帶來一定支撐。不過，他也指出，央行近期理監事會議仍強調持續管控房市，第七波選擇性信用管制並未鬆綁，政策立場偏審慎，對房市信心仍形成壓力，整體指數雖有回穩跡象，但下滑幅度尚未達顯著程度，房市仍處於偏弱整理階段。

周鶴鳴指出，今年房市確實相當嚴峻，全年買賣移轉棟數預估約26萬戶上下，將是近35年來次低量。他回顧，2016年因房地合一稅上路，當年成交量降至24.5萬戶，但當時有兩年緩衝期，政策宣布後反而出現提前交易效應；相較之下，這一波政策與市場環境「沒有提前發酵的空間」，量縮壓力更為直接。

不過，周鶴鳴強調，量縮不等於價跌，由於房地產調整速度相對緩慢，成交量在目前水準已接近低點，後續再大幅下探的空間有限，且央行近來陸續釋出善意，包括放寬《銀行法》72-2條款、換屋切結，以及要求銀行自行調整貸款總量，顯示政策仍試圖在穩定市場與避免金融風險之間取得平衡。

在價格面，周鶴鳴說，蛋黃區、生活機能佳且具稀缺性的物件，價格修正幅度有限，甚至部分仍有機會創高；反觀重劃區或相對偏遠地區，價格已出現修正，只是幅度不大。隨著利空逐步消化，近期第4季買氣已有小幅回溫跡象。至於商用不動產，企業投資決策同樣受到景氣與關稅不確定性影響，短期內觀望氣氛濃厚，但隨時間拉長，剛性需求仍會出現。