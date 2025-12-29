實價登錄件數月增逾8% 北市9月住宅價格指數升

台北市政府地政局29日公布近一期（今年9月）實價登錄交易件數446件，較8月增幅8.25％；交易總額147.55億元，較8月減幅5.51％；住宅價格指數127.25，較8月上升0.65 ％。

今年9月實價登錄量價動態，全市交易量共446件，較8月412件增加34件，增幅 8.25％，較前一年同期441件，增幅1.13％；交易總額為147.55億元，較8月156.15億元減少8.60億元，減幅5.51％，較前一年同期126.07億元，增幅17.04％。

各行政區9月交易量，5區增加、1區持平、6區減少，增幅最大為萬華區，較8月增加52.38%；減幅最大為中正區，較8月減少11.11％。

各行政區交易總額依序由大同區27.61億元、大安區24.89億元及中山區20.21億元位居前3名，大同區因有高總價交易案件，連續2個月位居第1；總額最少為萬華區，僅4.19億元，總額最高的大同區與最低的萬華區，差約5.59倍。交易總額增幅最大為萬華區，較8月增加51.26%；減幅最大為中正區，較8月減少28.73%。

今年9月全市住宅價格指數127.25，較8月126.43上升0.65％，較前一年同期130.53下跌2.51％。大樓住宅價格指數139.53，較8月137.88上升1.20%；公寓住宅價格指數111.46，較8月111.14上升0.29％；小宅住宅價格指數127.35，較8月127.59下跌0.19％。

觀察全市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢，全市及公寓月線上漲，季線及半年線皆下跌；大樓表現最強，月線、季線和半年線皆上漲，小宅最弱，皆下跌。