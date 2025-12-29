吸引更多國際會展獎旅活動選擇臺北 北市積極推動國際會議展覽補贊助

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
2025國際品管圈大會於臺北國際會議中心盛大登場，吸引全球15國、逾1,500位品管專業人士齊聚。圖／台北市政府觀傳局
2025國際品管圈大會於臺北國際會議中心盛大登場，吸引全球15國、逾1,500位品管專業人士齊聚。圖／台北市政府觀傳局

臺北市政府觀光傳播局辦理115年第1期國際會議、展覽及獎勵旅遊（MICE）補贊助，明年將有包含「2026 國際扶輪年會」、「第38屆世界內科醫學國際研討會」、「台北國際電腦展」、「台北國際藝術博覽會」等多項指標性會展活動選擇臺北作為舉辦地，展現臺北作為國際會展城市的穩定吸引力，也彰顯主辦單位對臺北會展環境的高度信任。

觀傳局表示，MICE 活動對臺北市產業發展與國際城市形象推廣具有關鍵影響，為吸引更多優質活動進入臺北，在114年9月1日降低活動申辦門檻，「國際會議」中參與的國外與會者國籍，由原先的5個國家或地區，大幅放寬至3個，降低活動申辦門檻，以吸引更多國際會議來臺北舉辦；此外，亦持續檢視調整補助審查作業流程，朝向更完善、並與國際接軌的方向精進，不但依活動規模、國際性與產業影響力等面向評估，並針對指標性及符合ICCA（國際會議協會）及UIA（國際組織聯盟）標準的國際會議評估強化補贊助措施，鼓勵國際會議排名提升，帶動臺北在國際會議品質與全球排名推升方面持續精進，以及順道觀光的蓬勃發展。

觀傳局指出，115年有多項指標性會展活動選擇落腳臺北，包括預計超過 4 萬名扶輪社員與國際賓客的「2026國際扶輪年會」，以及由台灣內科醫學會主辦，備受國際醫學界矚目的「第38屆世界內科醫學國際研討會（World Congress of Internal Medicine, WCIM 2026）」，聚焦人工智慧、醫學創新與人文關懷的未來發展，預計有全球超過8,000名內科醫師與醫學專業人士來臺參與，充分展現臺北在承辦高端專業國際醫學會議上的國際能量與城市競爭力。

「台北國際電腦展」作為亞洲最大科技盛會，匯集全球資訊科技、半導體及新創企業，成功鞏固臺北在科技創新領域的核心地位；「台灣醫療科技展」聚焦醫療器材與生技新技術，促進跨域合作；「台北國際藝術博覽」會則以國際藝術視野活化城市文化市場，提升臺北的文化影響力。這些會展活動預期將吸引大量國際專業人士與觀光客，創造城市觀光與產業的雙重效益。

觀傳局說，獲補助的國際會展活動不僅豐富城市的國際交流內容，也帶動觀光、交通、餐飲、住宿等多項產業鏈發展，全面強化臺北作為亞太MICE重鎮的國際競爭力。觀傳局邀請符合資格的主辦單位踴躍提出申請，共同推動臺北成為亞太區最具吸引力的MICE首選城市。

觀傳局補充，115年7至12月在本市舉辦的國際會議展覽與獎勵旅遊活動，可於115年4月1日至4月30日申請MICE補贊助，更多申請資訊請見台北服務通網站，如有相關問題，可洽臺北市會展一站式辦公室，電話1999（外縣市請撥02-2720-8889）轉2104、2105；或洽觀光發展科，轉3371。

