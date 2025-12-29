「新北商圈券」加倍送 串聯19處特色商圈 元旦限量開跑

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
新北市境內商圈各具特色，涵蓋山城、海港、老街及都會市區，完整呈現新北多元且具生活感的庶民經濟樣貌。圖／新北市政府經發局
新北市境內商圈各具特色，涵蓋山城、海港、老街及都會市區，完整呈現新北多元且具生活感的庶民經濟樣貌。圖／新北市政府經發局

為活絡地方商圈、刺激年節消費並結合普發現金政策，新北市政府經發局攜手新北市商圈聯合發展協會，將於2026年1月1日推出「新北商圈券」活動，號召新北市19個特色商圈共同響應。民眾只要以100元現金，即可兌換200元的商圈券，消費力直接翻倍，讓民眾一路買到過年。

經發局長盛筱蓉表示，因應今年11月普發現金1萬元，市府與新北市商圈聯合發展協會合作推出「新北商圈券」活動，透過商圈券的加倍誘因，鼓勵市民走進在地商圈、支持巷口好店，不僅讓民眾買得划算，也讓商家生意更熱絡。盛局長強調，除了商圈券加倍送以外，2026年1月31日至2月1日也將推出新北年貨市集活動，集結本市商圈及市場優質年貨商品，讓民眾一站購足，此外更有精采優惠活動，邀請民眾一同搶好康過好年。

新北市商圈聯合發展協會林淑芳會長說明，「新北商圈券」活動共聯合19個商圈共同推出，自115年1月1日起到各商圈，就可以用100元兌換200元商圈券，每人限換2組，可於新北市19個商圈會員店家使用，各商圈兌換時間與地點，將公告於新北市經濟發展局官網，每商圈限量350份，其中平溪、雙溪、深坑商圈更加碼至500份，數量有限，換完為止。

新北市境內商圈各具特色，涵蓋山城、海港、老街及都會市區，完整呈現新北多元且具生活感的庶民經濟樣貌。包括以陶瓷文化聞名的鶯歌商圈、結合信仰的新莊廟街商圈、擁有歷史老街風貌的三峽民權老街商圈與三角湧商圈、觀光勝地的淡水、九份、金山、平溪及八里商圈，以及區域特色的深坑、石碇及坪林商圈等。市府期盼透過商圈券加倍誘因，吸引民眾走入不同區域、延長停留時間，讓消費動能實際回流街區，帶動地方經濟持續成長。

