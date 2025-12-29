西門町三角窗飆天價！麻辣鍋業者砸2.5億元無貸款搶進

快訊

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
西門町街景圖。圖／記者游智文攝影
西門町街景圖。圖／記者游智文攝影

最新實價揭露，西門商圈西寧南路一處三角窗透天店面，10月以總價2.5億元由知名連鎖麻辣鍋業者以無貸款買下，為今年至今第三棟由私法人購置的西門商圈透天店面。

⭐2025總回顧

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，政府近期接連推出打錯措施與限貸令，但維持「打住不打商」基調，令商用不動產價格仍有所支撐。

根據實價，西寧南路一處2層透天店面，建物坪數共約51.9坪，土地坪數約28.7坪，10月時以總價2.5億元成交。據悉，該案現況一、二樓為不同業者進駐，而該交易為餐飲業者無貸款買下。

住商不動產西門捷運加盟店店東劉家豪分析，該案以土地來看，每坪近870萬元，屬近期西門商圈較高單價之交易。

主要是該案位處西寧南路與武昌街二段交接處，又為三角窗店面，正面獅子林商業大樓，又鄰近唐吉訶德西門店，如餐飲業者進駐，確實易於吸引人流，且又能為品牌創造大量曝光，因此價格自然鍍金。

根據實價登錄，此筆交易已是西門地區今年第三棟私法人購置透天店面，其中位於成都路上一處5層樓透天，建物面積約115.3坪，土地面積約25.47坪，1月時由一家機電工程業者以私法人名義買下。

另外，位於中華路二段上一處5層樓透天店面，建物坪數約133坪，土地坪數約37.2坪，6月以總價9,500萬元成交，買方為一家資產管理公司。

賴志昶表示，根據交通部觀光署統計，1~10月西門町商圈累計觀光人次高達2162.6萬人，高居北部冠軍，顯示其商圈歷久彌新的地位，而在觀光人潮穩定加持之下，令店面價位水漲船高，也讓知名餐飲業者願捧高價買下。

他補充，此類業者入手該店面，一來除能有品牌展店空間，二來觀察該業者過往經驗，也可能是購置來獲取穩定租金金流，三是由於地段相當精華，長期持有亦可期待未來增值空間，屬於短、中、長期皆適宜的交易。

台北市西門商圈今年私法人成交之透天店面交易統計。表／住商機構提供
台北市西門商圈今年私法人成交之透天店面交易統計。表／住商機構提供

