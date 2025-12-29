快訊

瑞幸咖啡來台衝著星巴克？ 羅智先：歡迎讓市場多點選擇

聯合報／ 記者林海／台南即時報導
大陸瑞幸咖啡傳將來台展店。圖／本報資料照片

大陸知名咖啡品牌瑞幸咖啡傳將以代理模式來台展店，被認為是衝著台灣咖啡龍頭星巴克而來。對此，統一集團董事長羅智先則不認同，更強調歡迎瑞幸，讓市場多一點選擇。

⭐2025總回顧

瑞幸咖啡來台展店雖然目前受阻，但先前傳出的首家店就在星巴克附近，被認為是來勢洶洶。羅智先表示，不覺得瑞幸是衝著星巴克而來，在大陸像瑞幸這樣等級的咖啡業者有三、四家，只是瑞幸的故事比較傳奇，曾經差點消失，但現在又很好。

羅智先直言，對於瑞幸可能來台，他個人是蠻歡迎的，讓市場有多一點選擇、多一點比較，各家都有經營之道，也藉由同業檢視自己定位是否清楚、是否守住初衷。

瑞幸咖啡來台衝著星巴克？ 羅智先：歡迎讓市場多點選擇

