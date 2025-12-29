家樂福明年改名改什麼？ 統一這樣說

快訊

聯合報／ 記者林海／台南即時報導
台灣家樂福宣布終止品牌授權合約，將於2026年中起更換全台量販超市門市的招牌名稱。圖／本報資料照片
統一企業2023年併購「台灣家樂福」後，日前決議終止與法國家樂福的品牌授權合約、啟動更名計畫，預計明年中全面更換門市招牌。對於更名方向，統一董事長羅智先表示，明年元旦就會正式票選。

羅智先表示，家樂福是「天花板」級的名字，不太容易找到更好的，過去的時間也開放很多體系發想，但社會也很聰明，能想到的都已經被先登記了，能選擇的不多了，元旦後就會開始請同仁正式票選。

今年家樂福關了一些店，羅智先表示，是因為房東有新的規劃，但關店並沒有讓整體營收減少，也體認到門市配置上是否自己過於一廂情願，展店並不是很擔心，以人口結構來說，一人一戶的家庭占了3成，這對量販是很大的衝擊與考驗。

羅智先強調，家樂福並不急著要展店，而是要重新思考量販與超市在現在、或是未來十年應該要扮演的角色，而現在同仁對於關店並不像過去一樣會害怕，反而是更聚焦經營現有門市，展店最簡單的事情，但要展什麼樣的店才是問題。

