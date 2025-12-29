統一砸百億布局物流 新市物流園區啟用

統一集團擴大物流布局，斥資百億元在台南新市打造的物流園區今開幕營運，董事長羅智先表示，未來還會陸續啟用北部、中部物流園區，將能更有效整合內部資源，也有更好機制服務全台民眾。他更強調，「物流肯定是越來越重要，挑戰性也越來越高，牽涉到人力缺乏，機會與挑戰並存。」

對於明年零售業的景氣，羅智先則認為，零售業波動不大，但會受到民眾購買力的影響，感覺還是蠻緊張的，「也可能是投入商家越來越多，需求固定，分食效應之下大家會覺得辛苦。」

至於明年整體景氣，羅智先則坦言「沒有看法，過一天算一天」，對於社會能力還是很有信心，但很難預測未來，「看不懂是正常的，看得懂的人我也很想請教他。」

新市物流園區土地為統一自有，面積約2.59萬坪，第一期工程已完工，總樓地板面積約達5萬坪，也是統一首座24小時營運且結合常溫、低溫等多溫層的智慧物流園區，全面導入智慧物流與自動化設備，提升整體物流作業效率與服務品質，統一集團旗下物流公司與關係企業也都進駐園區，形成完整的一站式物流服務體系。

統一集團在北、中、南等地陸續規劃百億元等級的複合式大型物流園區，在新市物流園區後，第二座台中港物流園區將於2026年啟用，第三座桃園民豐物流園區預計2028年啟用，投資金額最高達235億元的桃園航空城物流園區則預計於2029年正式啟用，持續強化全台物流布局。