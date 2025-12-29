統一斥資百億「新市物流園區」謝土暨開幕啟用典禮

快訊

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
统一企業集團「新市物流園區」29日舉行謝土曁開幕啟用典禮。記者黃淑惠／攝影
統一企業集團（1216）「新市物流園區」斥資百億元打造南台灣智慧物流新樞紐，統一企業董事長羅智先攜手夫人也是統一美麗事業董事長高秀玲29日一起舉行謝土曁開幕啟用典禮。

園區基地土地為統一企業自有，面積約2.59萬坪，第一期工程已完工，總樓地板面積約達5萬坪，整體投資金額（含土地）高達新台幣100億元。

園區主要建物包括地下一層至地上九層之物流中心大樓，以及地下一層至地上六層之物流營運總部大樓。

新市物流園區為統一企業集團首座24小時營運且結合常溫、低溫（冷藏、冷凍）等多溫層的智慧物流園區，全面導入智慧物流與自動化設備，提升整體物流作業效率與服務品質。

目前進駐園區之集團物流公司與關係企業，包含捷盟行銷（常温物流）、統昶行銷（冷鏈物流）、大智通文化行銷（BC物流）、統一速達（宅配服務）、捷盛運輸（多溫層配送）、統一精工（物流車專用加油站）及統流開發（物流園區之開發興建與營運管理），形成完整的一站式物流服務體系。

除集團物流關係企業外，園區亦對外開放物流業者進駐，憑藉鄰近南部科學園區之地利優勢，具備吸引科技產業與專業物流業者群聚發展的潛力。

日本M集團在台投資成立之子公司「NY 臺際物流·亦於園區内設立台南NEXTI1食庫，結合其全球物流服務網絡，提供南部地區客戶國際化物流服務。

園區建築由「劉培森建築師事務所」設計，建築外觀以具現代感的大鹏展翅造型屋頂太陽能板支撐架為特色，南、北側各設置一座巨型車塔，可供最大35頓物流車輛行駛。園區採多樓層碼頭設計，各式物流車輛可直接抵抵達各樓層進行裝卸作業，並建置AS／RS自動倉儲系統、自動導引車（AGV）等多項自動化與智慧化設備。

在園區管理方面，導入塔台式車輛管理系統，透過車輛管理APP即時通知物流車輛進出園區，並結合影像辨識系統與電子告示牌系統，有效提升交通調度效率與安全性，確保園區內外交通順暢。

